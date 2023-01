“Condizioni critiche ma stabili”: così l’agente di Jeremy Renner, con una nota stampa, rassicura tutti su come sta il popolare attore del Marvel Cinematic Universe, in cui interpreta il personaggio di Occhio di Falco, a suo volta protagonista nel 2021 anche di una serie tv per Disney+.

Renner, nelle ore scorse, è stato protagonista di un incidente mentre si trovava nella sua abitazione vicino al monte Rose-Ski Tahoe, nei pressi di Reno, in Nevada. Un’area che in questi giorni -come buon parte degli Stati Uniti-è stata al centro di un’incredibile ondata di maltempo che ha portato gelo e neve.

E proprio mentre stava spazzando la neve, Renner è rimasto ferito in condizioni piuttosto gravi. Immediatamente si è mobilitata la macchina dei soccorsi, che ha recuperato l’attore e trasportato per via area in un vicino ospedale, dove ora si trova ricoverato e, aggiunge il suo agente, “sta ricevendo cure eccellenti”.

L’attore, che sabato 7 gennaio compirà 52 anni, nella sua lunga carriera deve la popolarità al personaggio di Occhio di Falco, al secolo Clint Barton, comparso in quattro pellicole degli Avengers. Un personaggio che solo nel 2021 ha guadagnato il ruolo di protagonista, ma in televisione: è infatti al centro di Hawkeye (che altro non è che il nome del suo personaggio in inglese), miniserie tv prodotta da Marvel Studio per Disney+.

Nella miniserie, Clint si trova costretto aa affrontare i nemici del passato, affiancato dalla giovane Kate Bishop (Hailee Steinfeld), anni prima salvata proprio da Occhio di falco, di cui vorrebbe seguire le orme. Il tutto, mentre la famiglia di Clint lo aspetta a casa per le festività natalizie. Renner ha anche partecipato alla serie antologica animata What if…?, sempre su Disney+, doppiando il suo personaggio.

Jeremy Renner è però anche protagonista di Major of Kingstown, serie tv disponibile su Paramount+ e di cui a febbraio uscirà la seconda stagione. L’attore interpreta Mike McLusky, membro di una potente famiglia di una cittadina il cui business principale è legato alla presenza di alcune carceri in zona, diventando il tramite tra la comunità ed i detenuti.