Jasmine Carrisi, la sfida di Tale e Quale Show per uscire dall’etichetta di “figlia di”

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è tornata in prima serata su Rai 1 dal 23 settembre 2026 con Tale e Quale Show, a Roma.

Per lei non è solo un’altra apparizione in tv, ma Tale e Quale Show è una prova vera: mettersi in gioco, fare i conti con i propri limiti e provare a scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlia di”. La partecipazione al programma condotto da Carlo Conti arriva dopo anni divisi tra musica, televisione e social, sempre con un cognome importante sulle spalle. «Per me è soprattutto una sfida con me stessa», ha raccontato a Oggi. Poche parole, ma il senso è chiaro.

Il debutto su Rai 1 e il provino scoperto dai genitori sui giornali

L’arrivo di Jasmine Carrisi nel cast di Tale e Quale Show non è stato annunciato in famiglia con grandi discorsi. A quanto ha raccontato lei stessa, Al Bano e Loredana Lecciso sapevano soltanto del provino. La conferma della scelta, invece, l’avrebbero scoperta dai giornali. Un dettaglio curioso, quasi da vita di casa, in una famiglia che con i riflettori convive da sempre.

Dopo la notizia, il padre le avrebbe consigliato di prepararsi bene, studiare e non lasciarsi frenare dalla paura del giudizio. Consigli da artista, certo. Ma anche da padre che il palco lo conosce benissimo.

Per Jasmine, nata nel 2001 e cresciuta nella tenuta di Cellino San Marco, il programma di Rai 1 è una vetrina impegnativa: imitazioni, canto dal vivo, trucco, postura, giudizi ogni settimana. Non basta presentarsi. Bisogna reggere la scena.

La pressione del cognome Carrisi: l’ansia di dover sempre dimostrare

Il nodo, per Jasmine Carrisi, resta quel cognome. Un cognome che apre porte, ma porta con sé anche paragoni continui. Essere figlia di Al Bano, una delle voci italiane più note anche fuori dall’Italia, e di Loredana Lecciso, volto televisivo seguito e spesso discusso, significa crescere dentro un racconto già scritto dagli altri.

Lei lo ha detto senza troppi giri di parole durante The Couple, parlando del peso del giudizio: «Ho sempre l’ansia di dover andar bene». Una frase che racconta molto del suo percorso recente, tra tentativi, esposizione pubblica e critiche inevitabili sui social.

In questo senso Tale e Quale Show diventa qualcosa di più di un programma del venerdì sera. È un esame davanti a tutti, con tempi stretti e risultati immediati. Ogni esibizione chiede voce, presenza e capacità di stare al gioco. Senza ripararsi dietro il nome di famiglia.

Da Cellino San Marco a Milano: studi, indipendenza e ritorno alle radici

La storia di Jasmine Carrisi parte da Cellino San Marco, nel Brindisino, dove è cresciuta nella tenuta di famiglia insieme al fratello minore Albano Junior, detto Bido. Dopo il liceo linguistico, ha scelto Milano per studiare Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Una scelta che ha segnato anche il primo vero distacco dalla Puglia e dalla vita di tutti i giorni in famiglia.

Andare via, ha fatto capire più volte, le è servito per respirare un’aria diversa e trovare uno spazio più suo. Milano, con i suoi ritmi veloci, gli studi, gli incontri e le occasioni di lavoro, le ha dato la distanza giusta. Poi, col tempo, è arrivato anche un ritorno più sereno alle origini.

Jasmine ha raccontato di aver riscoperto il piacere di tornare a Cellino San Marco, guardando con occhi diversi quello che da adolescente poteva sembrarle stretto: la natura, i tempi lenti, i luoghi familiari. Succede spesso. Prima si scappa, poi si capisce cosa si è lasciato.

Musica, tv e social: la strada per trovare una voce tutta sua

Negli ultimi anni Jasmine Carrisi ha cercato di costruire un percorso personale tra musica, televisione e social, provando a ritagliarsi uno spazio che non fosse soltanto il riflesso della popolarità dei genitori. Ha pubblicato brani, preso parte a programmi tv e scelto di mostrarsi anche nelle sue fragilità, tra insicurezze, ambizioni e voglia di essere presa sul serio.

Sulla vita privata, compreso il rapporto con il fidanzato Haitam, mantiene invece un profilo più prudente rispetto alla curiosità che la circonda. Il punto, almeno adesso, sembra essere un altro: capire che artista vuole diventare.

A Tale e Quale Show la prova è concreta, perché ogni esibizione viene giudicata subito, senza molte protezioni. E per chi porta il cognome Carrisi, anche una buona performance rischia di essere letta in confronto al padre. Jasmine, però, sembra voler stare lì proprio per questo. Non per cancellare le proprie radici, ma per aggiungere qualcosa di suo.