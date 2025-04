Jasmine Carrisi è una concorrente di The Couple ma cosa fa una volta spenti i riflettori? Ecco qualche dettaglio in più su di lei.

Jasmine Carrisi: età, che università frequenta, ex fidanzato, dove vive. Tutto sulla concorrente di The Couple

Ragazza bellissima e piena di talento, Jasmine Carrisi diventa – ogni giorno di più – la fotocopia di mamma Loredana Lecciso. Nata dalla relazione di quest’ultima con Albano, è entrata da pochissimo nel nuovo reality show The Couple di Ilary Blasi. Oltre ad essere personaggio televisivo, è anche cantante, avendo ereditato dal papà la forte passione per la musica e per il belcanto. Una volta chiuso il sipario, Jasmine è però una ragazza come tante, che ama le cose semplici e la quotidianità vissuta con la sua famiglia. In questo esordio televisivo, i telespettatori potranno d’altronde conoscerla meglio, scoprendo così una personalità tipica pugliese e amante di tutto ciò che è puro e trasparente.

Chi è quindi Jasmine quando si chiude il sipario e ritorna alla sua vita di sempre? Non solo artista, è anche studentessa e questo è ciò che si sa sul suo passato.

La carriera di Jasmine Carrisi, attrice e cantante

Nata nel 2001, Jasmine è appunto venuta al mondo dalla storia d’amore tra Albano e Loredana Lecciso. Negli anni è cresciuta insieme al fratello Albano Junior, ma nella sua famiglia ci sono anche i fratellastri Brigitta – nata dal primo matrimonio della madre – e Cristel, Yari e Romina Carrisi Jr, i figli che Albano ha avuto con la sua prima moglie Romina Power. Sin dall’infanzia ha vissuto sotto i riflettori e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di 17 anni, quando ha debuttato come attrice nel film La Dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi, nei panni di Isabella D’Aragona. Dopo aver conseguito il diploma, Jasmine si è iscritta all’Università di Milano, specializzandosi in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. La Carrisi ha inoltre accompagnato – nel 2018 – il papà sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, presentandosi dinnanzi a tutti e mostrando la sua bellezza senza filtri.

Nel 2020 lei e il papà hanno lavorato in coppia nel talent show The Voice Senior, dove hanno partecipato alla giuria formando il team I Carrisi. Il suo primo debutto in qualità di cantante è invece avvenuto nel 2020, quando ha fatto uscire il primo singolo Ego, seguito dalle canzoni Calamite e Fragola del 2021. La carriera musica della giovanissima Jasmine ha così subito avuto un buon riscontro, e l’ha portata a collaborare con numerosi artisti italiani e internazionali sul palco del Battiti Live. In seguito c’è stata la collaborazione con il rapper Clementino e, nel 2023, ha anche preso parte al talent Il cantante mascherato in qualità di “mascherato per una notte“. Con grande sorpresa, la figlia di Albano ha anche partecipato a un episodio della soap opera Beautiful e di recente è entrata nel reality show The Couple, il nuovo programma Mediaset condotto da Ilary Blasi.

Jasmine Carrisi e la sua vita privata: chi è l’ex fidanzato

La figlia di Albano e Loredana Lecciso è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale, anche se è capitato talvolta che lei sia apparsa sui giornali di cronaca rosa per qualche rumor. Ad esempio, di recente è stato detto che ci sarebbe stato un flirt tra lei e il figlio di Madonna, arrivato in Puglia per una vacanza. I due si sarebbero avvicinati molto, ma alla fine sarebbe rimasta solo una semplice amicizia tra di loro. In passato, Jasmine è però stata legata a un ragazzo con cui sta ora partecipando al reality The Couple. Si tratta di Pierangelo Greco, che ha appunto avuto una storia con la Carrisi quando aveva solo 15 anni. I due sono in realtà stati insieme poco più di un mese, dopo essersi conosciuti tra i banchi di scuola.

Lei era molto innamorata di lui, che nel frattempo non aveva ancora compreso di essere omosessuale. I due si sono così frequentati in gita scolastica ma, poco tempo dopo, lo stesso Pierangelo capì di non essere interessato alle donne e per questo la donna si lasciò. “Dopo un po’ scopro che in realtà mi piacciono i ragazzi”, ha raccontato lui in un video pubblicato su Youtube.