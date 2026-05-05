Jasmine Carrisi difende papà Al Bano dopo le l’intervista di Romina: le sue parole (e un retroscena)

Il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona si è trasformato nel teatro di una delle dinastie mediatiche più seguite d’Italia. Al centro delle dinamiche c’è la recente e accesa disputa (tutta televisiva) tra Al Bano Carrisi e l’ex moglie Romina Power, un confronto, quello che si sta consumando in questi giorni, che supera i confini privati per approdare davanti alle telecamere e sui social.

In questo contesto, a prendere la parola è Jasmine Carrisi, la giovane figlia del cantante di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso, che ha scelto di scendere in campo per difendere il padre dalle critiche che gli sono state mosse.

Dalle rivelazioni a Belve fino allo sfogo a Domenica In

La querelle che ha riacceso i riflettori sulla storica coppia ha avuto inizio con l’intervista di Romina Power nel programma Belve di Francesca Fagnani. Durante la puntata andata in onda martedì scorso, la cantante ha lasciato trapelare dichiarazioni che hanno riaperto vecchie ferite, colpendo involontariamente Al Bano.

La replica del cantante non si è fatta attendere ed è avvenuta negli studi di Mara Venier a Domenica In. Davanti alle telecamere, l’artista si è lasciato andare a un misto di commozione e rabbia, mostrando una vulnerabilità inedita.

Questo sfogo televisivo ha generato ulteriori reazioni nell’ambiente familiare, inclusa una possibile frecciatina social condivisa dalla terzogenita Cristel. È in questo clima di forte tensione che Jasmine ha deciso di intervenire, offrendo il suo punto di vista nel programma pomeridiano di Rai 1.

Il retroscena di Jasmine su papà Al Bano: “Mai visto così”

Navigando tra gli equilibri complessi di una famiglia allargata e l’invadenza del racconto mediatico, Jasmine ha dimostrato maturità e misura, senza mai alzare i toni. La giovane ha espresso tutta la sua vicinanza al padre in un momento così delicato: “L’intervista di papà mi ha molto emozionato, non l’ho mai visto così, penso che è la prima volta che lo vedo così vulnerabile, è stato giusto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.” La ventenne ha poi continuato: “Chi conosce mio padre sa che è una persona di cuore, è davvero difficile non trovare un pilastro in lui. Se non l’ha trovato significa che anche lui non aveva quel pilastro in quel momento. Ricevere attacchi velati fa male il doppio.”

La quintogenita di Al Bano ha infine espresso il desiderio di credere che il post di sua sorella Cristel non fosse rivolto al padre, evidenziando la fatica di elaborare il dolore e le incomprensioni quando tutto avviene sotto lo sguardo indiscreto dei riflettori.