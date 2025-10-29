James Senese: età, cause morte, moglie e figli. Addio allo storico sassofonista

James Senese è morto all’età di 80 anni. Era sassofonista, cantante, fondatore degli Showmen, dei Napoli Centrale e parte della band storica di Pino Daniele, ed è scomparso a causa di un’infezione polmonare che lo ha colpito nella notte tra il 24 e il 25 settembre. Per questo motivo, era stato portato d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Cardarelli. L’uomo si sottoponeva da anni a periodiche dialisi e, tre anni fa, ha dovuto anche affrontare la morte della moglie Rina.

Chi era James Senese

Il suo vero nome era Gaetano Senese. Originario di Napoli e nato nel 1945, era il figlio di madre napoletana e di un soldano afroamericano. Senese è cresciuto nel rione Sanità e si è avvicinato sin da giovanissimo al sax, uno strumento che gli ha permesso di esprimere tutto il suo talento di musicista. Negli anni ’60 è entrato nel gruppo Showmen, una delle prime band italiane che ha fuso soul, rock e ritmo mediterraneo, insieme a Mario Musella. Il gruppo si è poi sciolto e lui ha fondato Napoli Centrale nel 1975, portando avanti un unico progetto finalizzato a mescolare jazz, funk e la tradizione partenopea. I suoi testi erano focalizzati sul racconto della vita e delle ingiustizie del Sud.

Proprio grazie al suono graffiante e inconfondibile che è stato in grado di produrre, è diventato negli anni un punto di riferimento per il panorama musicale italiano. Senese ha collaborato con artisti del calibro di Pino Daniele, Tullio De Piscopo e Enzo Avitabile, e ha contribuito alla nascita del “neapolitan power”. Alle spalle ha avuto sessant’anni di carriera, diventando un simbolo di orgoglio napoletano e autenticità.

La morte della moglie Rina

Il sassofonista aveva affrontato, tre anni fa, un terribile lutto: aveva infatti perso la moglie Rina. La famiglia ha sempre mantenuto il grande riserbo sul suo decesso e non sono state esplicate le vere cause della sua scomparsa. A parlarne era stata la figlia di James e Rina, Anna Senese, che aveva scritto su Facebook: “Cara mamma non è un addio ma un arrivederci. Riposa in pace mammina mia“.