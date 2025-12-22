James Ransone, l’attore di The Wire morto a 46 anni: le reazioni, la carriera e le ombre di una vita complessa

La notizia della morte di James Ransone, confermata dal medico legale della contea di Los Angeles, ha rapidamente fatto il giro delle principali testate statunitensi scuotendo l’ambiente televisivo. Ransone aveva soltanto 46 anni e, secondo quanto riportato da tutte le testate specializzate, si sarebbe tolto la vita venerdì in un piccolo edificio annesso alla sua abitazione di Los Angeles.

James Ransone, una morte tragica

Un epilogo tragico per un artista che, pur non avendo mai raggiunto lo status assoluto di superstar, aveva lasciato un segno profondo nelle produzioni HBO dell’ultimo ventennio.

Il pubblico lo ricorda soprattutto per Ziggy Sobotka, il personaggio fragile, contraddittorio e tormentato della seconda stagione di The Wire. Una performance diventata cult nel tempo, simbolo di un talento spesso incanalato in ruoli complessi, irregolari, carichi di quell’umanità dolente che Ransone sapeva restituire come pochi.

Tra HBO e cinema horror

La sua filmografia era ricca e trasversale. In televisione, oltre a The Wire, aveva lavorato in Generation Kill, Treme, Bosch e più recentemente nella seconda stagione di Poker Face. Sul grande schermo aveva trovato spazio soprattutto nell’horror: da Sinister e Sinister 2 fino a It Chapter Two, dove interpretava la versione adulta di Eddie Kaspbrak accanto a Bill Hader, Jessica Chastain e James McAvoy. Un ruolo molto amato dai fan, che nelle ultime ore hanno riempito i social di tributi e clip dedicate.

Dopo la sua morte molti critici hanno sottolineato la sua capacità di “umanizzare personaggi difficili”, una caratteristica diventata una sorta di marchio di fabbrica: figure problematiche e non risolte, borderline, a cui Ransone regalava profondità e fragilità.

Le ferite private e la battaglia contro le dipendenze

James Ransone non aveva mai nascosto i suoi demoni. In una intervista a Interview Magazine del 2016 raccontò di essersi disintossicato dall’eroina a 27 anni, dopo cinque anni di acuta dipendenza. Una rinascita personale che coincideva con la fase più matura della sua carriera.

Nel 2021 aveva poi rivelato di essere stato vittima di abusi sessuali durante l’adolescenza da parte di un tutor privato, un trauma che — scriveva — aveva inciso profondamente sulla sua salute mentale ma anche sulle sue dipendenze. Un’accusa che tuttavia non aveva mai portato a un procedimento penale.

Le reazioni del mondo dello spettacolo

Le prime reazioni dal mondo della TV americana sono arrivate via social. L’attore François Arnaud ha scritto su Instagram: “Un attore unico e straordinario dal quale sono stato fortementemente influenzato”. Molti colleghi hanno ricordato non solo l’interprete, ma la sensibilità fuori dal comune con cui affrontava i propri personaggi.

James Ransone lascia la moglie Jamie McPhee e due figli. Ma lascia anche una scia di personaggi tormentati, intensi, spesso memorabili. Figure che restano nella memoria degli spettatori e che raccontano il percorso complesso di un attore che, come disse lui stesso, ha sempre trovato nell’arte una forma di salvezza: “Andare alla scuola di recitazione in qualche modo mi ha definito ma mi ha anche salvato la vita…”

La polizia di Los Angeles ha aperto una inchiesta e ascolterà le testimonianze dei familiari e dei vicini di casa per ricostruire le ultime ore di Ransone.