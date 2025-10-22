Ivana Castorina: età, dove vive, studi e lavoro, il marito, profilo Instagram. Tutto sulla concorrente del Grande Fratello

L’edizione in corso de Il Grande Fratello è caratterizzata dalla presenza di tutti concorrenti nip, persone non note che hanno deciso di mettersi alla prova. Dopo diversi anni si è tornati all’origini, certi che il reality realizzato con volti sconosciuti avrebbe avuto maggiore successo di quello vip. Tra i concorrenti attualmente in casa c’è anche Ivana Castorina, originaria di Catania. Classe 1986, la neo gieffina ha accettato di partecipare al reality perché sin da bambina sognava di avvicinarsi al mondo della tv. E’ una donna decisa e determinata, ma anche solare e sensibile.

La sua vita è stata caratterizzata da diversi alti e bassi, ma ha saputo sempre affrontare le difficoltà con una certo dinamismo. Attualmente vive a Catania con il marito e due cagnoline ed ha conquistato il suo equilibrio personale grazie al compagno, che ha sposato solo pochi mesi dopo averlo conosciuto. Ha raccontato di essersi innamorata di lui perché le ha manifestato spontaneità e naturalezza e si da subito ha amato di lei la sua semplicità:

“Ho conosciuto mio marito e dopo undici mesi ci siamo sposati. Lui si è innamorato di me vedendomi completamente al naturale, senza trucco, e mi ha detto che gli piaceva la mia semplicità. Questo mi ha dato sicurezza e mi ha aiutata a diventare più consapevole. Mi ha cambiata in tutto”. Ivana lavora come metalmeccanica, un’attività che ammette di fare perché ne ha bisogno e non perché è la sua passione. Non è laureata, ma ha diversi interessi come la lettura, la musica e la cucina. Inoltre adora fare shopping. Tra i suoi punti fermi, oltre al marito, la mamma che l’ha sempre sostenuta: “E’ il mio porto sicuro, mi ha insegnato a credere in me stessa”.

Ivana Castorina, passione make up e social

La gieffina ha ammesso che da bambina sognava di lavorare in tv, ma è grazie ai social che ha trovato un suo spazio. Ha infatti scoperto la sua passione per il make up ed è convinta che oggi attraverso la rete è più facile costruirsi un’immagine pubblica professionale: “Forse avrei voluto nascere oggi, con internet e i social è più facile costruirsi un percorso professionale. Proprio grazie al web ho scoperto meglio la mia passione per il make up e l’estetica”.

Ivana è convinta di aver vissuto due vite diverse: “Durante l’adolescenza sono stata emarginata, ma poi è iniziata una seconda vita.”. L’esperienza nel reality le sta dando grandi soddisfazioni, è un’opportunità che non si aspettava, ma che non poteva rifiutare e che l’ha catapultata direttamente in tv. Un sogno che si avvera e la sta rendendo molto popolare anche se per ora non se ne rende conto pienamente.

“Sono molto sensibile”, le parole commosse di Ivana

Ivana Castorina si è definita una donna molto sensibile, percepisce la sofferenza altrui e non può fare a meno di offrire il suo aiuto a chi non sta bene: “Sono molto sensibile. Se vedo qualcuno soffrire, mi viene spontaneo avvicinarmi, perché so bene cosa significa. Ho avuto un intenso percorso di crescita e riscoperta, ne parlerò meglio in futuro. Sì, ho vissuto situazioni scomode”.

Per ora non sono state rivelate tutte le sue vicissitudini, ma sicuramente nelle prossime puntate non mancherà occasione di rendersi protagonista. Intanto nella casa ha legato con diversi coinquilini e la sua permanenza non sarà così breve.