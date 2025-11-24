Ivan Zazzaroni e il retroscena inaspettato su Ballando con le Stelle: “Prima di Selvaggia Lucarelli…”

Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo accreditato, è anche uno dei giurati storici di Ballando con le stelle. Presente nel talent di Rai Uno da diversi anni è stato anche un concorrente, esperienza che è felice di aver fatto anche se ama molto di più il suo ruolo di giudice. Zazzaroni vanta una carriera giornalistica eclettica e versatile, ha lavorato per diverse testate e ha fatto una gavetta non indifferente. Nel suo percorso ha incontrato persone che hanno saputo formarlo, insegnandogli diversi segreti del mestiere, persone a cui oggi manifesta tutta la sua gratitudine.

Ospite del salotto di Da Noi a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini, Zazzaroni si è raccontato in modo diretto e trasparente. Ha parlato del suo lavoro al giornale, ma soprattutto della sua presenza a Ballando con le stelle. Il ruolo di giudice gli è stato affidato in modo quasi casuale: Milly Carlucci lo voleva in pista, ma poi lui le ha proposto di fare il giurato e lei ha accettato. Due anni dopo ha cambiato idea e la conduttrice lo ha convinto che poteva fare anche il concorrente:

“Se vuoi faccio il giudice”, e lei accettò. Due anni dopo, però, fu lei a convincermi a scendere davvero in pista. Mi disse che nel Dancing with the Stars inglese i giornalisti funzionano benissimo. Aveva ragione: è stata una delle esperienze più belle della mia vita”. Oggi il legame con Milly è sincero e affettuoso, oltre che caratterizzato da estremo rispetto e stima reciproca. Zazzaroni ha poi raccontati alcuni aneddoti del suo ruolo di giurato e ha rivelato un retroscena inaspettato che riguarda Selvaggia Lucarelli.

Ivan Zazzaroni: “Prima dell’arrivo di Selvaggia Lucarelli ero io…”

Il giornalista sportivo ha ammesso che prima dell’arrivo di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle lui era considerato il giudice più cattivo. Diversi i concorrenti che temevano il suo giudizio e che a causa dei suoi voti hanno conquistato le prime pagine dei giornali. In particolare in molti ricordano il caso Albertazzi:

“Lo zero ad Albertazzi, quando rimase fermo, è stato uno dei miei scivoloni più clamorosi. Mi travolsero di critiche: “Non puoi dare 0 al mito”. Ero io il duro della giuria. Ora ho fatto un passo indietro… e ci sta”. Un episodio che non può dimenticare e che fa parte della storia di Ballando con le stelle. Zazzaroni oggi è sicuramente più pacato e composto e meno aggressivo, ha scelto di cambiare atteggiamento e per ora non se n’è pentito.

Zazzaroni emozionato: “Per me è come un padre”

Nel salotto domenicale della Fialdini, Zazzaroni ha ricevuto anche il messaggio di affetto di Italo Cucci, che considera uno dei suoi maestri: “Italo è come un padre. Il più grande direttore che abbia avuto. Mi disse: “Sei il figlio che avrei voluto avere”. È un legame che dura da una vita: ci sentiamo quasi ogni giorno.“

Tra i due c’è un rapporto sincero e di affetto, il giudice di Ballando ha anche riconosciuto quanto è stato importante Cucci nella sua vita professionale e non solo.