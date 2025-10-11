Ivan Zazzaroni, chi è la compagna Monica Gasparini, volto Mediaset

Ivan Zazzaroni è tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma è anche un acclamato giornalista sportivo. La sua vita non è però solo lavoro, dato che da tempo è felicemente legato alla collega Monica Gasparini, un volto del palinsesto Mediaset.

Chi è la moglie di Ivan Zazzaroni

Originaria di Brescia e nata nel 1966, Gasparini è anche lei giornalista e negli anni ha fatto molta gavetta in varie emittenti locali. Poi è approdata a Mediaset e, nel 1992, è stata al timone del programma sportivo L’appello del martedì insieme a Massimo De Luca. L’anno successivo è stata conduttrice dell’edizione delle 18.30 di Studio Aperto, ed è poi passata alla conduzione del Tg5 e a quella del Tg di Italia 1. Le è stato inoltre affidato il rotocalco di costume Tabloid e, dal 2012, ha sostituito Emilio Fede alla guida del Tg4 per poi tornare a Studio Aperto.

Monica Gasparini è, dal 2014, al timone di questo Tg in qualità di caporedattrice centrale e conduttrice dell’edizione delle 12.25. Il suo volto è infatti molto conosciuto nel palinsesto e molto amato dai telespettatori che seguono ogni giorno i telegiornali.

La vita privata

Lei e Ivan Zazzaroni hanno una storia d’amore dal 2007. I due si sono conosciuti in un momento buio vissuto dalla giornalista, quando ha perso il marito Alberto D’Aguanno. Quest’ultimo ha infatti avuto un malore improvviso nel sonno nel 2006, a soli 42 anni: era anche lui giornalista e, dall’amore con Gasparini, sono anche nati i loro figli Fabio e Lucia. “C’è nell’ostinata riservatezza e nella camminata sciolta di Fabio, negli occhi grigi di Lucia, nelle cose che ci facevano ridere e arrabbiare” – ha raccontato lei durante un’intervista – “nella mia intransigenza, che era anche sua, c’è nei film e nelle canzoni”.

Parlando di Zazzaroni ha invece detto che per lei è il suo riferimento. “Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui, dopo aver subìto una perdita, un grosso dolore che non passa mai, poter di nuovo condividere valori e progetti”, ha raccontato la donna. Il giornalista anche lui un figlio, Gianmaria, che è venuto al mondo dalla sua precedente relazione con Cristina Canali. I due si sono sposati nel 2000 ma si sono poi separati ufficialmente, tanto che Zazzaroni ha trascorsi alcuni anni da single prima di incontrare nuovamente l’amore della sua vita. Un legame indissolubile che li ha portati a iniziare un percorso di vita insieme.