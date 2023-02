Da qualche giorno nel parterre dei cavalieri di Uomini e Donne è comparso un nuovo cavaliere pronto a far parlare di sé. Stiamo parlando di Ivan, 48 anni. Vive in Svizzera, più precisamente nella Svizzera tedesca. E’ stato sposato per oltre vent’anni ma da quattro anni e mezzo è separato. Ha tre figli di 23, 21 e 12 anni. Ha studiato medicina e si è specializzato in neurologia. Undici anni fa ha aperto la sua prima ditta, sei anni fa apre la sua seconda ditta. Il suo Italiano è praticamente perfetto, sebbene lui si preoccupi di come parla “vivendo nella Svizzera tedesca, l’Italiano lo mastico poco” (QUI il video)

Non appena entrato nel programma, Ivan ha deciso sin da subito di tuffarsi nelle conoscenze prima iniziando a vedere Desdemona, poi è stata la volta di Paola e infine di Michela.

Ivan corteggia Tina Cipollari: “Vorrei uscire con lei”

Ma non è tutto, nella puntata del 16 febbraio 2023, giorno dell’esordio televisivo nel programma, Ivan ha animato lo studio per alcuni apprezzamenti nei confronti di Tina Cipollari: “Devo dire che Tina è una donna bellissima, ma dal vivo ancora di più, ne sono rimasto colpito. Vorrei uscire con lei“.

Le lusinghe dell’uomo hanno colpito l’opinionista che sembra quasi tornare ai fasti del periodo in cui lei fu corteggiatrice nel programma (si parla dei primi anni 2000, quando Tina ebbe il primo boom di celebrità). “Non me l’aspettavo” dice imbarazzata. Ivan comunque cerca di misurare l’approccio con la Cipollari invitandola a cena. Lei rifiuta: “Stasera non posso sono impegnata”,ma accetta un ballo con il cavaliere “E’ stata una cosa un po’ così all’improvviso. In fondo anche io sono una donna timida”.

Tina rifiuta Ivan: “Se esci con me, non esci con altre donne”

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 20 febbraio 2023, le cose per Ivan sono cambiate e non poco. Tina e Ivan si sono parlati fuori dallo studio, si son potuti incontrare e scambiare due parole. Tina: “Quando abbiamo ballato mi è dispiaciuto che tu ti giustificassi… A me ha fatto piacere, ero emozionata ma mi sono sentita spaesata“. Tra i due c’è uno scambio dei numeri. L’atmosfera sembrava essere ormai abbastanza confidenziale, ma una mossa dell’uomo è risultata fatale.

Dopo l’incontro Tina viene a sapere di una cena imminente tra Ivan e Desdemona, per questo motivo l’opinionista decide di fare un passo indietro e tagliare corto: “Non esiste che un uomo che fa aperitivo con me poi va a cena con un’altra donna. Chiudiamo subito. Se tu avevi un impegno con me, che poteva durare 5 ore, non ti va a impegnare con un’altra donna“.

In seguito, anche Desdemona decide di annullare la cena con Ivan, evidentemente scossa per la situazione. Ivan specifica che, se non avesse preso appuntamento prima con Desdemona, non sarebbe più uscito con lei, dopo essere uscito con Tina.

Come proseguirà l’esperienza di Ivan a Uomini e Donne?