Serena Bortone, oggi in collegamento da Sanremo con il suo ‘Oggi è un altro giorno’, ha strappato Iva Zanicchi alle prove generali, davanti a stampa e web, del Festival che aprirà ufficialmente i battenti domani 1 febbraio 2022. La cantante, che detiene il record di vittorie al femminile, torna, quest’anno, sul palco dell’Ariston con una canzone che porta per titolo, ‘Voglio amarti‘.

Alla vigilia, il testo ha lasciato spazio ad alcune interpretazioni assai suggestive (“Voglio amarti e non solo per amore perché ho fame anch’io di te”):

E’ semplicemente una canzone, d’amore. Poi l’hanno voluta far passare per una cosa erotica. L’ha scritta un poeta, un professore di italiano, spero non abbia sbagliato la punteggiatura (ride, ndb). Non c’è nulla di erotico. Sono cose naturali che uno può dire tranquillamente, Ho voglia di te, voglio amarti nelle braccia, nel calore della pelle, del tuo viso su di me. Che c’è di male!

La raffinata interprete, alla sua undicesima partecipazione alla kermesse festivaliera, ha fatto le proprie previsioni sui cantanti in gara:

Io sono venuta a Sanremo per gareggiare. Voglio vincere. Mandare in Europa una nonna può creare scalpore. Amo moltissimo Mahmood con questa sonorità noir. Un mago ha detto che arriverà terzo con un Capricorno. Sangiovanni è Capricorno ma anche io lo sono. E non è detto. I giovani sono bravissimi. Sono sicuri, baldanzosi come non eravamo noi. La prima volta sono svenuta, non ho cantato, ho belato, mi hanno portato via.