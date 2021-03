Ultima puntata di audizioni questa sera per Italia’s Got Talent. A una settimana dalla finale, il talent show di Tv8 si appresta ad assegnare i due posti rimanenti per la finale, dopo che i precedenti dieci sono stati già assegnati nel corso delle scorse puntate.

Ecco un riepilogo dei finalisti scelti al termine di ogni puntata, con anche i vari Golden Buzzer assegnati nelle sei precedenti audizioni:

Prima puntata

Christian Stoinev con il chihuahua Percy

Black Widow (Golden Buzzer Mara Maionchi)

Seconda puntata

Bello Sisters

Terza puntata

Laura Formenti

Giustino (Golden Buzzer Frank Matano)

Quarta puntata

Stefano Bronzato

Giorgia Greco (Golden Buzzer Federica Pellegrini)

Quinta puntata

David Mazzoni

Sesta puntata

Dress in Black

Negma Dance Group (Golden Buzzer Joe Bastianich)

I due pass per la finale ancora da consegnare saranno affidati rispettivamente uno alla giuria, che al termine dell’appuntamento di questa sera sceglierà chi portare alla serata finale di settimana prossima fra i concorrenti che si esibiranno nella settima audizione, e uno al pubblico, che potrà votare sul sito di Italia’s Got Talent (questo finalista sarà rivelato in apertura di finale).

Nella puntata di questa sera si esibiranno diversi ragazzi giovani, portando numeri come un’esibizione di pole dance per raccontare le difficoltà in età adolescenziale ad accettarsi così come si è o un’interpretazione di Viva l’Italia di Francesco Guccini resa ancora più emozionante dalla voce di una giovane studentessa.

La musica sarà protagonista anche di altri momenti, come ad esempio nella performance di una cantante lirica che metterà del tutto in secondo piano la sua disabilità grazie alla sua voce o in quella di un gruppo di giovani musicisti che grazie alla musica hanno fuggito i rischi della malavita. Non mancheranno inoltre le risate, una performance in cui sarà coinvolto Frank Matano e un numero adrenalinico portato su palco di Italia’s Got Talent dal babbo delle Bello Sisters, che hanno già ottenuto un posto per la finale.

Torna poi ospite del talent show Enrico Papi, che, dopo aver portato nel corso della quarta puntata lo spin-off Guess My Talent, questa volta siederà dietro il bancone con i giurati per commentare le ultime performance delle audizioni. Appuntamento questa sera su Tv8 alle 21:30 per la penultima puntata di questa edizione di Italia’s Got Talent (qui una breve clip con alcune immagini in anteprima).