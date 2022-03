In diretta da Cinecittà World a Roma, questa sera è andata in onda la finale di Italia’s Got Talent 2022. Durante la serata, si sono esibiti tutti i finalisti del programma che hanno ottenuto il pass per la finale del programma.

I 12 finalisti, dopo la loro performance, poco prima di mezzanotte, sono stati invitati sul palco per scoprire chi era sul podio: Francesco Fontanelli, Antonio Vaglica e Simone Corso.

Poco dopo ecco la classifica finale: Simone Corso terzo classificato. A vincere Italia’s Got Talent 2022 è Antonio Vaglica. Durante la diretta ha interpretato “I have nothing” di Whitney Houston, convincendo i giudici, Frank Matano, Mara Maionchi, Elio e Federica Pellegrini.

Il vincitore di Italia’s Got Talent è Antonio Vaglica. Congratulazioni! #IGT 🏆✨ Posted by Italia's Got Talent Official on Wednesday, March 23, 2022

Italia’s Got Talent 2022, chi erano i finalisti

Ecco i finalisti di Italia’s Got Talent 2022:

Antonio Vaglica: il cantante ha ricevuto il primo Golden Buzzer dal nuovo giudice di questa edizione, Elio.

Davide Battista: a soli 14 anni, aveva convinto Mara Maionchi. Giovanissimo, è un musicista che suona la tromba, ama il jazz e ha suonato “Voce” di Madame

Federico Martelli, in arte “Il Cantante di Martelli”, ama il “gusto per lo squilibrio”. Le sue canzoni sono ispirate a fatti personali, a storie di amici o a cose che vorrebbe far sapere a qualcuno ma che non sa come dire, Contengono tutte la parola “Bello”, che modula all’interno dei testi per diverse riflessioni.

Davide Inserra: ha 12 anni, arriva da Siracusa ed è un ballerino di break dance. Alle audizioni ha ballato Lose Myself di Eminem e ha convinto Federica Pellegrini che ha scelto, per lui, di utilizzare il golden buzzer.

Medhat Mamdouh è arrivato per la prima volta in Italia dall’Egitto per suonare il flauto davanti ai giudici di Italia’s Got Talent con le sue abilità di beatboxing. Alla finale è stato accompagnato dall’orchestra in studio.

Simone Corso ha 26 anni e ama la danza sin da quando era piccolo. Balla con le vibrazioni che attraversano il suo corpo perché all’età di quattro anni ha scoperto di essere sordo. E’ stato il golden buzzer di Lodovica Comello.

Fellon Rossi viene da una famiglia di acrobati e anche lei è stata una professionista di questa disciplina, fino a quando ha deciso di interrompere la sua carriera per dedicarsi a sua figlia. Quando decide di tornare in scena, lo fa con una nuova sfida: i numeri con le balestre. E nella finale è stata accompagnata dal suo compagno.

Holler e Kimberly Zavatta sono fratelli, nati e cresciuti in Spagna, e tutta la loro famiglia è italiana. Hanno iniziato pattinaggio quando avevano 14 e 16 anni. Dal semplice gioco alla passione assoluta.

I Temple London hanno conquistato il palco di Italia’s Got Talent con la loro clamorosa performance di Kung-Fu. Sono padre e figlio e, nella finale, a loro si è unita anche la madre.

Giorgia Fumo è una Digital Strategist, che per lavoro analizza i social network. È ad Italia’s Got Talent per raccontarci cosa ha imparato sui nostri comportamenti online quando ci lasciamo con il nostro compagno.

Francesco Fontanelli è un giovane illusionista di talento.

Umberto e Damiano sono definiti gli irresistibili campioni indiscussi del “Musical a basso costo”. Alla finale hanno rappresentato Mary Poppins.