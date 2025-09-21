Italia-USA, finale Billie Jean King Cup: l’ultima scalata verso il bis consecutivo

Terza finale di fila per l’Italia del tennis femminile di Tathiana Garbin: a Shenzhen dopo avere battuto l’Ucraina le azzurre sfidano gli Stati Uniti di Davenport, con Paolini faro azzurro e un doppio che può decidere tutto. Orari, chiavi tattiche, precedenti e dove vederla.

E tre. L’Italia torna in finale di Billie Jean King Cup per il terzo anno consecutivo e difende il titolo conquistato nel 2024. Il cammino a Shenzhen ha mostrato la solidità del gruppo: 2-0 alla Cina con rimonte da brividi e 2-1 all’Ucraina, firmato dalla rimonta di Jasmine Paolini su Svitolina e dal doppio chiuso sempre dalla toscana insieme a Sara Errani.

Dall’altra parte, gli Stati Uniti ritrovano l’ultimo atto per la prima volta dal 2018, trascinati da Emma Navarro e Jessica Pegula. La posta in gioco è storica per entrambe: sesto titolo azzurro possibile, addirittura il 19esimo per le statunitensi.

Italia-Usa in Billie Jean King Cup

Indoor veloce ma non in modo estremo quello del Shenzhen Bay Sports Centre: superficie che non regala nulla ma premia pulizia tecnica e gestione dei tempi. Per l’Italia, Paolini è il riferimento: variazioni, anticipo e profondità per spegnere il ritmo piatto, costante e continuo un po’ da ‘pallettara’ di Pegula e la continuità di Navarro, gran lavoratrice, senza acuti straordinari ma di grande costanza e fisicità

Il primo singolare (probabile Cocciaretto vs Navarro) può indirizzare l’intera giornata: Elisabetta dovrà spostare la rivale, aprire il campo col dritto e tenere percentuali alte con la prima. Il secondo singolare, Paolini vs Pegula, è il punto che potrebbe decidere tutto.

Se Jasmine può accendere gli scambi con cambi di ritmo e back di rovescio per spezzare la linearità americana, tutto può accadere. Anche se i precedenti in WTA non sono favorevoli: cinque vittorie, tutte dell’americana l’ultima delle quali due anni fa in Canada. Da allora le cose sono cambiate: Paolini è nella Top 10, quinta, due posizioni sopra la sua avversaria.

Il doppio come spartiacque

Se si va al terzo punto, l’Italia ha un’arma rodata: il team Errani-Paolini conosce i corridoi del doppio e legge le rotazioni con automatismi collaudati. Gli USA, però, possono rispondere con la specialista Taylor Townsend (mano finissima a rete) affiancata ancora da Pegula: tanta qualità sul primo colpo e sulle improvvisazioni più centrali. Dettagli che pesano: percentuale di prime, copertura della T e gestione delle palle break. È una finale davvero imprevedibile, soprattutto in questo particolare momento storico.

I precedenti tra USA e Italia

Storicamente avanti gli USA (9-5 i confronti totali), ma l’inerzia recente è azzurra: cinque successi consecutivi dell’Italia, comprese le finali 2009 e 2010. Tradotto: rispetto massimo per la profondità statunitense, ma nessun complesso.

“È un momento storico per il tennis italiano – ha detto Tathiana Garbin – dobbiamo godercelo, esserne fieri e sfruttarlo. Possiamo farcela”… Un obiettivo condiviso nello spogliatoio: “Serviranno testa fredda e coraggio nei punti che contano” dice Paolini

Dove vederla

Italia-Stati Uniti, finale di Billie Jean King Cup: domenica 21 settembre, dalle 11.00 italiane, diretta in chiaro su SuperTennis (DTT 64) e in streaming su SuperTenniX.