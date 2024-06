Italia-Turchia, stasera la nazionale azzurra di Luciano Spalletti affronterà la Turchia in amichevole: dove vedere il match in diretta.

I campionati europei di Germania 2024 sono sempre più vicini e per l’Italia allenata da Luciano Spalletti, è tempo di test amichevoli. Stasera, infatti, gli azzurri affronteranno la Turchia allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Italia-Turchia sarà anche una sfida tra commissari tecnici italiani in quanto la nazionale turca è attualmente allenata da Vincenzo Montella. Nella Turchia, inoltre, sono presenti alcuni giocatori che militano nel nostro campionato, da Hakan Çalhanoğlu, campione d’Italia con l’Inter, al giovane juventino Kenan Yıldız, passando per il romanista Zeki Çelik, tutti convocati per questo match.

Italia e Turchia giocheranno contro per la decima volta nella loro storia. I turchi non hanno mai vinto contro gli azzurri: nelle sfide precedenti, infatti, troviamo 6 vittorie dell’Italia e 3 pareggi.

L’Italia dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1, con Vicario in porta, Mancini e Bastoni al centro della difesa, Di Lorenzo e Dimarco come terzini, Cristante e Jorginho davanti alla difesa, Orsolini, Pellegrini e Chiesa sulla trequarti e Retegui come unica punta. Non è escluso un impiego dal primo minuto di Folorunsho, al posto di Pellegrini.

Dopo l’impegno con la Turchia, la nazionale azzurra scenderà nuovamente in campo per un amichevole, contro la Bosnia-Erzegovina, partita che si giocherà ad Empoli il prossimo 9 giugno.

Italia-Turchia, amichevole: dove vederla

La partita amichevole tra Italia e Turchia andrà in onda su Rai 1, a partire dalle ore 21 (il collegamento avrà inizio alle ore 20:35). Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli interventi a bordocampo e le interviste saranno a cura di Tiziana Alla e Andrea Riscassi. In studio, invece, troveremo Alessandro Antinelli e Daniele Adani.

La partita sarà visibile in differita anche su Sky, a partire dalle ore 24, precisamente su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi.