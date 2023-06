Dopo la prima semifinale giocatasi ieri, che ha visto la Croazia prevalere sull’Olanda con il risultato finale di 4-2 ottenuto al termine dei tempi supplementari, questa sera, l’Italia di Roberto Mancini affronterà la Spagna nella seconda semifinale delle Finals dell’edizione 2022-2023 della UEFA Nations League.

La partita si giocherà al De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi, e avrà inizio alle ore 20:45. Gli azzurri scenderanno in campo con una maglia speciale bianca e oro per celebrare i 125 anni della FIGC.

Non è la prima volta che Italia e Spagna si affrontano nella fase finale nella nuova competizione riservata alle nazionali europee, che si svolge a cadenza biennale, giunta alla terza edizione. Nel 2021, infatti, durante le Finals della UEFA Nations League 2020-2021 che si sono giocate in Italia, la nazionale azzurra e le Furie Rosse si sono sfidate sempre in semifinale, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano: la partita terminò con la sconfitta degli azzurri con il risultato finale di 1-2. Per la cronaca, l’Italia si piazzò al terzo posto di quell’edizione, vincendo la finale di consolazione contro il Belgio.

Italia-Spagna andrà in onda sia in chiaro su Rai 1 che su Sky Sport.

Per quanto riguarda Rai 1, il collegamento avrà inizio alle ore 20:35, subito dopo il Tg1. Il commento della partita sarà affidato ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordocampo saranno a cura di Tiziana Alla mentre le interviste saranno realizzate da Andrea Riscassi. In studio, infine, ci saranno Alessandro Antinelli e Lele Adani.

Per quanto concerne Sky Sport, invece, la partita andrà in onda a partire dalle ore 20:45 sui canali Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Football e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi, mentre a bordocampo ci saranno Marco Nosotti e Peppe Di Stefano.

Ovviamente, chi vincerà questa partita affronterà la Croazia nella finale di quest’edizione della UEFA Nations League che si giocherà domenica 18 giugno alle ore 20:45. La nazionale perdente, invece, giocherà contro l’Olanda nella finale per il terzo e quarto posto che si giocherà sempre domenica, a partire dalle ore 15.