Da oggi, 14 giugno 2023, fino al prossimo 18 giugno, si svolgeranno le Finals dell’edizione 2022-2023 della UEFA Nations League, la competizione riservata alle nazionali europee, giunta alla terza edizione.

Per la seconda edizione consecutiva, l’Italia di Roberto Mancini è giunta alla fase finale, dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo 3 della Lega A con Ungheria, Germania e Inghilterra. Le altre nazionali che hanno ottenuto l’accesso alle Finals sono la Croazia (capolista del Gruppo 1 della Lega A), la Spagna (al primo posto nel Gruppo 2 della Lega A) e l’Olanda (prima nel Gruppo 3 della Lega A).

La formula è semplice: due semifinali (Olanda-Croazia e Italia-Spagna) e due finali, la finale vera e propria e la finale di consolazione per il terzo posto.

La fase finale si disputerà nei Paesi Bassi, allo Stadio Feijenoord di Rotterdam (dove si giocheranno Olanda-Croazia e la finale) e al De Grolsch Veste di Enschede (dove si giocheranno Italia-Spagna e la “finalina”).

Entrambe le semifinali saranno visibili in chiaro: si comincerà stasera con Olanda-Croazia, che andrà in onda alle ore 20:45 su TV8 e si continuerà domani, giovedì 15 giugno, con Italia-Spagna che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle ore 20:35.

Le finali, invece, si giocheranno domenica.

Ricordiamo anche che la nazionale campione in carica della UEFA Nations League è la Francia.

UEFA Nations League Finals 2023: le partite su Sky Sport

Di seguito, trovate la programmazione completa di Sky Sport riguardante le Finals della UEFA Nations League 2022-2023.

Mercoledì 14 giugno

ore 20.45

Olanda-Croazia

Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Football, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti

Giovedì 15 giugno

ore 20.45

Italia-Spagna

Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Marco Nosotti e Peppe Di Stefano

Domenica 18 giugno

ore 15

Finale 3/4 posto

Sky Sport Football e in streaming su NOW

ore 20.45

Finale 1/2 posto

Sky Sport Football e in streaming su NOW