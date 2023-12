Spagna-Italia, stasera la nazionale azzurra di calcio femminile affronterà la Spagna campione del mondo: dove vedere il match in diretta.

Spagna-Italia, calcio femminile, UEFA Nations League: dove vedere in diretta tv la partita di oggi

Torna il calcio femminile in prima serata, questa sera, venerdì 1° dicembre 2023, con l’Italia che affronterà in trasferta la Spagna campione del mondo nella partita valida per il Gruppo 4 della Lega A dell’edizione 2022-2023 della UEFA Women’s Nations League.

Questa sera e il prossimo 5 dicembre, la nazionale azzurra allenata dal commissario tecnico Andrea Soncin giocherà le ultime due partite. Dopo la partita contro la Spagna, che si giocherà all’Estadio Municipal de Pasarón di Pontevedra, l’Italia affronterà la Svizzera.

La situazione in classifica vede l’Italia al terzo posto con 4 punti, dietro la Spagna capolista a punteggio pieno con 12 punti e la Svezia, seconda classificata a 7 punti. L’Italia, dall’inizio del torneo, ha raccolto una vittoria contro la Svizzera, un pareggio in trasferta contro la Svezia e due sconfitte contro Spagna e Svezia. Da segnalare, però, una sconfitta a testa alta contro le campionesse del mondo spagnole, nella partita giocatasi a Salerno lo scorso 27 ottobre, con la Spagna che ha trovato il gol vittoria decisivo solamente all’ultimo minuto.

Per le azzurre, è sfumata la possibilità di accedere alla fase finale, che si giocherà a febbraio e alla quale parteciperanno le quattro nazionali che si sono classificate al primo posto dei quattro gruppi. Di conseguenza, per l’Italia, niente qualificazione alla prossima edizione del torneo di calcio olimpico femminile. A Parigi 2024, oltre alla Francia, infatti, saranno presenti solo le due finaliste della Final Four.

L’obiettivo dell’Italia, ora, è quello di ottenere la migliore classifica possibile in vista delle qualificazioni al campionato europeo del 2025, che si svolgeranno con lo stesso formato della Nations League.

Ricordiamo che l’ultimo posto nel gruppo significa retrocessione nella Lega B mentre con il terzo posto, le azzurre dovranno affrontare nello spareggio una seconda classificata della Lega B e cercare di evitare la retrocessione.

Spagna-Italia, femminile: dove vederla

La partita tra Italia e Spagna di UEFA Nations League 2023 andrà in onda su Rai 2, a partire dalle ore 21:20. Il match sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Tiziana Alla, con il commento tecnico di Carolina Morace. A bordocampo, ci sarà Sara Meini. In studio da Roma, invece, troveremo Simona Rolandi, con la partecipazione di Katia Serra.