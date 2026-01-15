Settebello, oggi la sfida Italia-Romania agli Europei di pallanuoto: orario e dove vederla in tv

Giornata decisiva per il Settebello agli Europei di pallanuoto maschile 2026 in corso a Belgrado. Oggi, giovedì 15 gennaio alle 15.15, l’Italia affronta la Romania nell’ultima partita della prima fase a gironi, con in palio il primo posto del Girone D e soprattutto i punti da portare in dote nella seconda fase della competizione.

La nazionale guidata da Alessandro Campagna arriva all’appuntamento con sei punti in classifica, gli stessi della Romania, dopo aver superato Turchia e Slovacchia nelle prime due giornate. Una vittoria nei tempi regolamentari permetterebbe agli azzurri di partire a punteggio pieno nella fase successiva, dove affronteranno Croazia, Grecia e la terza classificata del Girone B (Georgia o Slovenia).

Campagna ritrova Iocchi Gratta

Per la sfida contro i rumeni, il CT azzurro può contare sulla rosa al completo con il rientro di Matteo Iocchi Gratta, che ha scontato la squalifica. Una risorsa importante in vista di un match che rappresenta l’ultimo test prima delle sfide che metteranno in palio l’accesso alle semifinali.

La Romania è guidata da Bogdan Rath, grande ex della sfida: il tecnico 53enne italo-rumeno ha giocato le Olimpiadi di Atlanta 1996 con la Romania e quelle di Atene 2004 con l’Italia, oltre ad aver militato in cinque club del campionato italiano vincendo tre scudetti tra Posillipo e Savona.

Italia-Romania, un classico degli Europei

Italia e Romania si sono già affrontate 17 volte nella storia degli Europei, con un bilancio nettamente favorevole agli azzurri: 14 vittorie, 2 sconfitte e un solo pareggio (2-2 a Lipsia 1962). L’ultimo precedente risale proprio all’edizione di Belgrado 2016, quando il Settebello si impose 11-5. Complessivamente, l’Italia ha segnato 132 gol contro gli 87 della Romania.

Negli ultimi anni lo scontro diretto è diventato un appuntamento fisso dei grandi eventi internazionali, con le due formazioni che si sono ritrovate faccia a faccia per la quarta occasione consecutiva.

Dove vedere Italia-Romania in tv

La partita Italia-Romania degli Europei di pallanuoto 2026 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD a partire dalle 15.15. Diretta streaming disponibile su RaiPlay e su Eurovision Sport (registrazione gratuita).

Cosa succede dopo il girone

Le prime due classificate del Gruppo D – quello dell’Italia – accederanno al Gruppo F della seconda fase, dove affronteranno le prime due del Gruppo B (Croazia e Grecia, entrambe a 6 punti dopo due giornate) più la terza classificata dello stesso Gruppo B (Georgia o Slovenia, entrambe a zero punti).

I punti conquistati negli scontri diretti della prima fase verranno mantenuti nella seconda fase: ecco perché la sfida di oggi tra Italia e Romania ha un’importanza fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali. Una vittoria nei tempi regolamentari garantirebbe tre punti da portare nel Gruppo F, un vantaggio significativo nella corsa verso le medaglie.

La seconda fase del Gruppo F è in programma il 17, 19 e 21 gennaio, sempre alla Belgrade Arena di Belgrado, Serbia.

La situazione del Gruppo D

Dopo due giornate di gare alla Belgrade Arena, il Gruppo D degli Europei di pallanuoto maschile 2026 vede Italia e Romania appaiate in vetta con 6 punti ciascuna, frutto di due vittorie su due partite. Entrambe le nazionali hanno messo a segno esattamente 36 gol in due partite, con gli azzurri che mantengono il vantaggio nella differenza reti (+16 contro +9) grazie a una migliore solidità difensiva: 20 gol subiti contro i 27 dei rumeni. In caso di parità Italia dunque prima. Ma gli azzurri puntano al punteggio pieno.

Turchia e Slovacchia chiudono il gruppo a quota zero dopo due sconfitte a testa, con le due formazioni che si affronteranno per evitare l’ultimo posto e tentare l’aggancio alla seconda fase da terza classificata

I risultati delle prime due giornate

PRIMA GIORNATA (11 gennaio)

Turchia-Italia 8-19

Romania-Slovacchia 16-8

SECONDA GIORNATA (13 gennaio)

Slovacchia-Italia 12-17

Romania-Turchia 20-19

Il programma della terza giornata

TERZA GIORNATA (15 gennaio)

Ore 12.45 – Turchia-Slovacchia

Ore 15.15 – Romania-Italia

La classifica del Gruppo D

1. ITALIA – 6, +16 di differenza reti

2. ROMANIA -6, +9

3. TURCHIA – 0, -12

4. SLOVACCHIA – 0, -13 di differenza reti