Questa sera, domenica 15 novembre 2020, Rai1 trasmetterà in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia a partire dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1, la partita di calcio Italia-Polonia. Calcio di inizio previsto alle ore 20.45.

La telecronaca sarà curata, come di consueto, da Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Interventi e interviste da bordocampo a cura di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Nello studio allestito allo stadio per il pre e post partita ci saranno, invece, Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio.

Sulla panchina della Nazionale, per la seconda partita di seguito, ci sarà Chicco Evani, al posto del ct Roberto Mancini, ancora alle prese con la positività al coronavirus.

In caso di successo, gli azzurri blinderanno il primo posto nel gruppo 1 di Nations League e potranno giocarsi nell’ultimo match in programma in Bosnia mercoledì prossimo, 18 novembre (trasmesso anch’esso in diretta su Rai1) la possibilità di ospitare in casa (tra Milano e Torino) la Final Four di primavera. Il primo posto in Nations League, inoltre, garantirà all’Italia una posizione tra le prime dieci teste di serie europee in vista del sorteggio per i Mondiali di Qatar 2022, previsto il 7 dicembre.

Gli azzurri sono reduci dal successo in amichevole contro l’Estonia. A differenza della gara di mercoledì scorso, stasera in campo contro la Polonia, che in casa gli azzurri hanno battuto l’ultima volta nel 1997, torneranno molti titolari. Non ci sarà Leonardo Bonucci, infortunato, mentre il gallo Belotti stringerà i denti e giocherà, salvo sorprese, titolare.

Ricordiamo che la sfida tra Italia ed Estonia è stata vista da soli 4.162.000 telespettatori per una share del 15,72%, a conferma del prevedibile scarso appeal del match agli occhi del pubblico a casa. La sensazione è che i numeri questa sera saranno un po’ diversi, anche in considerazione di quanto è in palio sportivamente parlando.

Foto via Twitter @Vivo_Azzurro