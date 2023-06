Oggi torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Spagna di giovedì scorso. In programma nel pomeriggio odierno la finale per il terzo e il quarto posto della Nations League. Calcio di inizio alle ore 15.00. Olanda-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 con la telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Si tratta di una variazione di palinsesto, visto che sulla rete pubblica erano inizialmente in programma Wild Italy Predatori e Squadra Speciale Stoccarda (che si intendono soppressi). Il pre e post partita, curato da Rai Sport, sarà condotto da Alessandro Antinelli con Andrea Stramaccioni. A seguire appuntamento con il playoff di ritorno di Serie C, sempre su Rai2.

Il match degli azzurri sarà proposto in diretta anche su Sky per i suoi abbonati; nel dettaglio, Olanda-Italia sarà trasmessa su Sky Sport Football e in live streaming su NOW con telecronaca di Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi; a bordocampo Marco Nosotti e Peppe Di Stefano.

C’è curiosità non soltanto per il risultato della sfida odierna, ma anche per conoscere le decisioni del ct Roberto Mancini, il cui passo indietro non è da escludere, anche se il contratto che lo lega alla panchina azzurra scadrà soltanto nel 2026, quando si giocheranno i Mondiali (con la speranza che la Nazionale riesca ad ottenere la qualificazione).

Nations League, la finale Croazia-Spagna in diretta tv

Col calcio di inizio alle ore 20.45, questa sera andrà in scena la finale di Nations League Croazia-Spagna. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 con il racconto affidato a Stefano Bizzotto e Lele Adani. A bordocampo Luca De Capitani. La gara sarà disponibile in diretta anche su Sky Sport Football e in live streaming su NOW, con le voci di Federico Zancan e Lorenzo Minotti. Nel post partita Leo Di Bello, Massimo Marianella e Valentina Mariani.