Per gli appassionati di calcio, oggi, domenica 18 giugno 2023, non ci saranno soltanto le due partite che metteranno un punto alle UEFA Nations League Finals. Oltre a vedere se la nazionale azzurra di Roberto Mancini riuscirà a conquistare il terzo posto contro l’Olanda, infatti, oggi è una giornata importante soprattutto per i tifosi del Foggia e del Lecco che finalmente scopriranno quale delle due squadre potrà festeggiare l’agognata promozione in Serie B.

Lecco-Foggia, finale di ritorno dei playoff di Serie C, si giocherà oggi a partire dalle ore 17:30, allo Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco. La partita di andata, giocatasi martedì scorso, è terminata con la vittoria in trasferta del Lecco con il risultato finale di 2-1, con i blucelesti che sono riusciti a ribaltare l’iniziale svantaggio con un gol arrivato a tre minuti dal fischio finale.

Per il Lecco, si tratterebbe di una promozione storica. Il club lombardo, infatti, ha disputato il suo ultimo campionato di Serie B nel lontano 1972-1973, quindi, in caso di vittoria, tornerebbe a militare nella serie cadetta dopo mezzo secolo di attesa.

I rossoneri del Foggia, invece, dopo essere ripartiti dalla Serie D nel 2019, hanno l’occasione di tornare in Serie B dopo solo quattro anni.

Lecco-Foggia sarà visibile sia in chiaro sulla Rai che su Sky Sport.

Per quanto riguarda la Rai, la partita andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 17:30. La telecronaca del match sarà affidata a Giuseppe Galati, con il commento tecnico di Andrea Mantovani e Roberto Rambaudi. A bordocampo, ci sarà Massimo Proietto. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e andrà in onda anche su Rai Italia, per gli italiani all’estero.

Per quanto concerne Sky Sport, invece, Lecco-Foggia sarà disponibile per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio e andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Antonio Nucera.