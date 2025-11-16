Italia-Norvegia, missione inutile a San Siro: gli Azzurri cercano la svolta prima dei playoff | La diretta in TV e in streaming

A San Siro serve un miracolo per evitare i playoff: l’Italia di Gattuso affronta la Norvegia di Haaland, già a un passo dal Mondiale: è una questione di gol, e i conti sono assolutamente impossibili…

Italia-Norvegia a San Siro è l’ultima curva del girone, ma il destino degli Azzurri è praticamente segnato. A San Siro gli Azzurri affrontano la Norvegia sapendo che anche una vittoria non basterà, a meno di un clamoroso 9-0 che ribalterebbe la differenza reti e regalerebbe il primo posto nel gruppo.

Italia-Norvegia, la missione impossibile

Uno scenario talmente irreale che a Coverciano si ragiona già in ottica playoff, con Gennaro Gattuso chiamato almeno a restituire convinzione e credibilità a una squadra che in Moldavia ha impiegato quasi tutta la partita a segnare a una squadra di valore davvero molto modesto.

La Norvegia, al contrario, arriva a Milano forte di una campagna perfetta: sette vittorie su sette, 33 gol fatti e solo 4 subiti, con Haaland capocannoniere del girone a quota 14. In classifica gli scandinavi guidano a 21 punti, davanti all’Italia ferma a 18 e costretta quindi a giocarsi il Mondiale 2026 attraverso la lotteria degli spareggi.

Gattuso cambia modulo rispetto al 4-4-2 visto in Moldavia e torna al 3-5-2, cercando più equilibrio dietro e corsa sulle fasce. Le scelte sono condizionate anche dalle diffide: Tonali, ad esempio, viene preservato proprio in vista dei playoff.

I precedenti e il momento delle due nazionali

La storia recente racconta un’Italia quasi impenetrabile in casa: solo tre sconfitte interne dall’inizio del 2023 e una serie aperta di sei vittorie consecutive, compreso il 2-0 in Moldavia, sbloccato però solo all’88’. Per trovare una sconfitta casalinga contro la Norvegia bisogna tornare indietro di quarant’anni: un dato che fotografa bene il peso del fattore San Siro, stadio che per l’ennesima volta sarà tutto esaurito anche se con numerose promozioni destinate a scuole e studenti.

La Norvegia, però, fin qui è stata una macchina quasi perfetta: sette successi in sette partite, tanti gol e pochissimi concessi, con la sicurezza di poter permettersi addirittura una sconfitta larga senza compromettere il primo posto. È questo il vero vantaggio di Solbakken: poter gestire la gara senza assillo di risultato, mentre l’Italia è costretta a tenere i ritmi alti e a esporsi alle ripartenze di Haaland e Sorloth.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Gattuso sceglie il 3-5-2. Davanti a Donnarumma, difesa con Di Lorenzo, Mancini e Bastoni, anche se il romanista non è al meglio e Buongiorno rimane in preallarme. Sulle fasce Politano a destra e Dimarco a sinistra dovranno garantire spinta e copertura. In mezzo riecco Barella dopo la squalifica, con Locatelli favorito su Ricci e Frattesi interno di inserimento. Davanti torna dal 1’ Retegui, riferimento centrale, con Pio Esposito preferito a Raspadori e Scamacca come seconda punta.

Solbakken risponde con il consueto 4-4-2 che esalta la coppia offensiva. In porta Nyland, linea difensiva con Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe. A centrocampo corsie esterne affidate a Bobb e Nusa, mentre in mezzo agiscono Berge e Berg, struttura fisica e gamba. In attacco Sorloth si muove attorno a Haaland, che arriva alla sfida forte di dieci partite consecutive in gol con la maglia della nazionale.

Probabili formazioni/strong>

Italia (3-5-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct: Gattuso.

Norvegia (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct: Solbakken.

Arbitro di Italia-Norvegia

Italia-Norvegia sarà diretta da una squadra interamente spagnola. Arbitro principale Alejandro Hernández, assistenti José Naranjo e Diego Sánchez Rojo. Quarto ufficiale José María Sánchez. Al VAR ci sarà Carlos del Cerro Grande, assistito all’AVAR da Valentín Gómez. Un designazione d’alta fascia per una partita che, al netto della classifica ormai definita, resta pesantissima sul piano ambientale e psicologico.

Dove vedere Italia-Norvegia in tv e streaming

Calcio d’inizio di Italia-Norvegia alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1. In streaming, l’incontro sarà visibile gratuitamente su RaiPlay, sia tramite app sia via web, dopo essersi collegati con il proprio account.