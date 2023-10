Italia-Malta rappresenta almeno due occasioni per gli azzurri. La prima: conquistare tre punti fondamentali per la qualificazione ai prossimi Europei. La Nazionale vuole conservare il secondo posto nel girone C, alle spalle dell’Inghilterra, decisivo per ottenere il pass diretto per Germania 2024. La seconda: mettersi alle spalle tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni. La settimana è stata, infatti, piena di brutte notizie per Luciano Spalletti e per il calcio italiano tutto, con il coinvolgimento di ben tre calciatori di primo livello (fin qui, Fagioli, Tonali e Zaniolo) nella spiacevole vicenda legate alle scommesse su siti illegali (Fabrizio Corona ha annunciato che oggi pomeriggio alle ore 16.00 farà altri nomi, a quanto pare non di calciatori).

Italia-Malta si giocherà questa sera allo stadio San Nicola di Bari, con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1, (e RaiPlay) con collegamento al via alle 20.35, subito dopo il Tg1. In telecronaca Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, a bordocampo gli interventi di Tiziana Alla e Andrea Riscassi. In studio, con Alessandro Antinelli, Lele Adani.

La formazione italiana è in piena emergenza, dopo che anche Federico Chiesa, tornato a Torino per il riacutizzarsi dell’infortunio muscolare che gli aveva già fatto saltare il derby di campionato con i granata, ha lasciato il ritiro di Coverciano, mentre Mattia Zaccagni, pure indisponibile per la gara del San Nicola, è rimasto nel gruppo azzurro. Per i motivi sopra ricordati, non sono arruolabili neanche Tonali e Zaniolo.

Ricordiamo che Italia-Malta sarà visibile anche su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW in differita alle ore 24.00 con telecronaca di Fabio Caressa (in partenza per Pechino Express, ecco chi ci sarà da domenica prossima al suo posto al timone di Sky Calcio Club) e Beppe Bergomi.

Martedì 17 ottobre a Wembley l’Italia affronterà l’Inghilterra. Anche questo match sarà proposto in diretta esclusiva su Rai1.