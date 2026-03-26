Italia-Macedonia del Nord U21, match decisivo per gli azzurri: dove vedere la partita in tv, streaming e orario

La selezione under 21 dell’Italia si trova davanti a un incontro cruciale nelle qualificazioni agli Europei U21 del 2027. Il prossimo appuntamento per gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Silvio Baldini, sarà contro la Macedonia del Nord. Una sfida decisiva, non solo per le sorti del gruppo E, ma anche per mantenere vive le speranze

La selezione under 21 dell’Italia si trova davanti a un incontro cruciale nelle qualificazioni agli Europei U21 del 2027. Il prossimo appuntamento per gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Silvio Baldini, sarà contro la Macedonia del Nord. Una sfida decisiva, non solo per le sorti del gruppo E, ma anche per mantenere vive le speranze di qualificazione senza passare dai playoff.

L’Italia arriva a questa partita con 3 punti di svantaggio dalla Polonia, attualmente prima nel girone con il punteggio pieno dopo 6 partite. Gli azzurri, che hanno vinto 5 partite, non possono permettersi di perdere altri punti se vogliono restare in corsa per il primo posto e, di conseguenza, per l’accesso diretto alla fase finale del torneo.

Italia-Macedonia del Nord: orario, dove vedere la partita in TV e streaming

La partita si giocherà oggi, 26 marzo 2026, alle 18.15 allo stadio ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’ di Empoli. Gli appassionati di calcio Under 21 dovranno segnarsi questa data, perché si tratta di un appuntamento che potrebbe segnare un punto di svolta per il cammino degli azzurri verso l’Europa.

Per chi volesse seguire l’incontro in diretta, ci sono diverse opzioni. La diretta tv sarà trasmessa su Rai 2 HD sul digitale terrestre. La rete pubblica, come di consueto, è sempre molto attenta a seguire le competizioni giovanili, e questa partita non farà eccezione.

In alternativa, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming attraverso l’app e il sito di RaiPlay, che permetterà a chiunque di guardare la partita comodamente da smartphone, tablet o pc. Non ci sono quindi scuse per chi non potrà sedersi davanti alla tv: la partita sarà accessibile ovunque e in qualsiasi momento, gratuitamente.

Italia-Macedonia del Nord, una partita da non sbagliare

Una vittoria contro la squadra macedone, sebbene non basti da sola a garantire la qualificazione, potrebbe segnare l’inizio di una rincorsa che si deciderà nel giro di poche partite. La pressione è alta, ma il pubblico italiano si aspetta una risposta positiva, considerando anche l’ottimo materiale a disposizione della nazionale. Insomma, Italia-Macedonia del Nord non è solo una partita, è un crocevia per le speranze azzurre. Gli occhi degli appassionati sono puntati su questa sfida, consapevoli che il destino degli Europei Under 21 potrebbe passare anche da questa gara.