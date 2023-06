“La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco“. Questo tweet, pubblicato sabato sera mentre era in corso, con diretta su Rai1, Italia Loves Romagna, il concerto-evento benefico per raccogliere fondi in favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna, ha creato per qualche ora scompiglio sui social. Tutta ‘colpa’ del like di Alessia Marcuzzi, un gesto interpretato da molti come un attacco indiretto alla collega di rete Francesca Fagnani con la quale ha condiviso il palco di Campovolo (insieme ad Amadeus e Giorgio Panariello). Il caso, che si è alimentato in particolar modo su Twitter per tutta la giornata di ieri, oggi si è chiuso con un messaggio di chiarimento della padrona di casa di Boomerissima, con tanto di menzione alla conduttrice di Belve.

Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca Fagnani!!! Non avevo letto bene il contenuto evidentemente🤪 Io e Fra siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic!!! Chiedo scusaaaa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata😂🙏

Un tweet al quale la giornalista, scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 e pronta a tornare alla guida di Belve nella prossima stagione, ha risposto con un cuore. Insomma, tanto rumore per nulla e vicenda chiusa senza particolari conseguenze.

Ricordiamo che il numero solidale – 45538 – per le donazioni a sostegno delle popolazioni alluvionate della Romagna sarà attivo fino al 5 luglio. Per ora sono stati raccolti più di 600 mila euro, a cui vanno aggiunti 1 milione 800 euro dai biglietti per assistere dal vivo a Italia Loves Romagna.