L’Italia del volley femminile prosegue nel suo cammino verso la seconda fase dell’FIVB Women’s World Championship, il mondiale femminile di volley. Ad ospitare la manifestazione due Paesi, Olanda e Polonia e sei città, le olandesi Arnhem, Rotterdam, a partire dalla seconda fase, e Apeldoorn, che sarà anche la sede delle due finali, e le polacche Danzica, Lodz e Gliwice. Il torneo si concluderà il 15 ottobre con le finali per le medaglie.

Alla fase iniziale partecipano in tutto 24 nazionali, divise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con le prime quattro di ogni girone, 16 in tutto, ammesse alla seconda fase, anche questa divisa in gironi, in tutto due.

Poi, l’11 ottobre, le prime quattro classificate di ogni gruppo giocheranno i quarti di finale, che daranno il via alla fase a eliminazione diretta. A seguire, le semifinali, 11 e 12 ottobre, e le due finali, il 15 ottobre, quella per il terzo e quarto posto e quella per il titolo.

Italia-Kenya, Mondiali Pallavolo oggi 29 settembre 2022

La nazionale italiana di volley femminile oggi, giovedì 29 settembre, sarà impegnata alle ore 18 nella sfida contro la squadra campione d’Africa del Kenya per provare a fare il poker.

Fino ad ora tre vittoria su tre hanno portato l’Italia a pieni punti. Contro il Camerun nella prima partita (24 settembre) l’Italia ha avuto la meglio con 3 set a 0, stesso risultato sul Porto Rico (26 settembre). La squadra si è dovuta impegnare un po’ di più contro il Belgio (27 settembre), ma l’incontro è andato comunque alle nostre ragazze per 3 a 1.

Il Kenya si presenta con una sola vittoria in tre partite. E’ stata sconfitta dall’Olanda e dal Belgio, mentre è andata meglio contro il Camerun.

Italia-Kenya diretta, dove vedere

La partita sarà trasmessa da Rai 2 in diretta a partire dalle 17:50 (e in streaming su Rai Play nella sezione dirette).

Su Sky il match verrà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky go e in streaming su Now con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Rachele Sangiuliano.

Sempre oggi, ma alle 16 la partita della nazionale Italiana sarà preceduta da un altro match, quello tra Serbia e Germania. Sarà trasmesso da Rai Sport + con una diretta che inizierà alle ore 15:55, mentre su Sky sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now.