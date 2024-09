L’ambiente azzurro ha ritrovato l’entusiasmo dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League 2024-2025. Al Parco dei Principi di Parigi, infatti, l’Italia allenata da Luciano Spalletti si è imposta per 3-1 contro la Francia, grazie ai gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori, nonostante l’inizio shock, con gli azzurri che hanno preso gol dopo appena 12 secondi (gol di Bradley Barcola), un esordio che ha ricordato l’inizio di partita altrettanto pessimo contro l’Albania agli ultimi Europei.

Per quanto riguarda la seconda giornata, invece, gli azzurri giocheranno contro l’Israele che, nel primo turno, ha perso per 3-1 contro il Belgio. L’Italia giocherà in trasferta anche questa seconda partita: il match contro la nazionale israeliana si giocherà eccezionalmente in Ungheria, al Bozsik Stadion di Budapest, per motivi di sicurezza.

Dopo il primo turno, quindi, Belgio e Italia (che si affronteranno il prossimo 10 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma) comandano la classifica del Gruppo 2 con 3 punti.

Contro l’Israele, l’Italia dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Donnarumma in porta, linea difensiva composta da Bastoni, Buongiorno e Gatti, a centrocampo Udogie e Cambiaso esterni, Tonali e Frattesi mezzali e Ricci centrocampista centrale e coppia d’attacco formata da Raspadori e Kean.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta tv.

Italia-Israele, Nations League 2024-2025: dove vederla, orario

La partita tra Italia e Israele andrà in onda stasera, lunedì 9 settembre 2024, in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio sarà per le ore 20:45 mentre il pre-partita avrà inizio alle ore 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre in studio, troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Le interviste saranno realizzate da Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.