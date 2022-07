Si è aperta lunedì scorso la seconda giornata del Campionato Europeo femminile di calcio in corso in Inghilterra. Oggi, giovedì 14 luglio, con calcio di inizio alle ore 18.00, torna in campo la Nazionale allenata da Milena Bertolini, reduce dal fallimentare esordio in cui è stata sconfitta per 5-1 dalla Francia. Italia-Islanda sarà trasmessa in diretta su Rai1 dal Manchester City Academy Stadium con telecronaca di Tiziana Alla e commento tecnico di Carolina Morace. A bordo campo Alessandra D’Angiò, mentre le interviste saranno a cura di Sara Meini. Presentation studio condotto da Simona Rolandi e Katia Serra.

La partita delle Azzurre sarà proposta live anche su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli.

Da segnalare che Francia-Belgio, l’altra partita del girone D, di cui fa parte l’Italia, andrà in scena stasera a partire dalle ore 21.00. E anche in questo caso, sarà visibile sia sulle reti Rai (Rai Sport + HD), sia su Sky (Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251) con telecronaca di Gaia Brunelli e commento di Martina Angelini.

Tornando a Italia-Islanda, alla vigilia i bookmaker davano le azzurre favorite per l’appuntamento di oggi pomeriggio, con la vittoria delle ragazze di Bertolini offerta a 2,05 su Planetwin365. L’ultimo precedente tra le due Nazionali risale all’aprile del 2021: finì in pareggio (1-1). A proposito di pareggio, l’Islanda nel debutto di domenica scorsa non è andata oltre l’1-1 contro il Belgio. Al momento, dunque, in vetta alla classifica c’è la Francia con tre punti, seguita da Islanda e Belgio. Fanalino di coda l’Italia, a zero punti.

L’obiettivo per oggi, dunque, è chiaro: mettersi alle spalle la figuraccia di domenica scorsa e provare a vincere, per alimentare le speranze di passaggio del turno. Ricordiamo che ottengono il pass per i quarti di finale le prime due classificate di ogni girone.