L’Italia si prepara a una sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, ma il futuro del cammino azzurro verso i Mondiali 2026 passa da una possibile finale playoff che vedrà come avversari il Galles o la Bosnia. La tensione cresce e, con essa, la voglia di capire quando e dove seguire queste partite cruciali per il destino della Nazionale.Dopo il match

Italia-Irlanda del Nord e Galles-Bosnia: orario, canali e streaming. Dove vedere gli azzurri e i possibili avversari nella finale playoff Mondiale

L’Italia si prepara a una sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, ma il futuro del cammino azzurro verso i Mondiali 2026 passa da una possibile finale playoff che vedrà come avversari il Galles o la Bosnia. La tensione cresce e, con essa, la voglia di capire quando e dove seguire queste partite cruciali per il destino della Nazionale.

Dopo il match di domani, che vedrà l’Italia giocare in casa, la selezione azzurra, in caso di vittoria, si troverà a dover affrontare una delle due squadre uscenti dai playoff tra Galles e Bosnia. Entrambe le compagini sono impegnate in questa fase decisiva per guadagnarsi un posto nella finale di playoff mondiale. Ma qual è l’orario, il canale TV e le modalità di streaming per non perdersi queste sfide?

Italia-Irlanda del Nord: canale TV, orario, streaming

Gli azzurri di Gennaro Gattuso saranno impegnati domani alle ore 20.45 alla ‘New Balance Arena’ di Bergamo contro la selezione guidata dal commissario tecnico Martin O’Neill. Oltre al romanista Evan Ferguson, per lui stagione finita, non ci sarà neanche Daniel Ballard, difensore del Sunderland. La gara sarà visibile su Rai 1 alle ore 20.45 e in live streaming sull’app di Raiplay.

Galles-Bosnia: dove vedere le partite in TV e streaming

Le due squadre si affronteranno allo stesso orario dell’Italia, con il Galles che avrà l’opportunità di sfruttare il fattore campo, mentre la Bosnia cercherà di sorprendere con il suo gioco offensivo. Le due formazioni hanno storie diverse, ma entrambe sono alla ricerca di un ritorno ai Mondiali, dopo aver fallito nelle qualificazioni dirette. Chi uscirà vittorioso, affronterà l’Italia in una finale che promette spettacolo e grande intensità.

Gli appassionati italiani potranno seguire entrambe le partite in diretta. Per la sfida tra Galles e Bosnia, l’appuntamento è su Sky Sport e in live streaming su Sky Go e NOW TV, dove sarà possibile seguire la partita in diretta, con tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale. L’orario di inizio del match è fissato per le 20.45 italiane.

Il cammino verso il Mondiale 2026

Se i ragazzi di Gattuso dovessero vincere giovedì, la finale playoff contro il Galles o la Bosnia rappresenterebbe una delle sfide più importanti degli ultimi anni per il nostro calcio, con il sogno Mondiale che potrebbe essere finalmente a portata di mano. Un appuntamento imperdibile, dunque, che segnerà non solo il futuro immediato della Nazionale, ma anche la storia di una qualificazione che potrebbe risollevare l’Italia dal dolore della mancata qualificazione alle ultime due edizioni del Mondiale.