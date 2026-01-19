Italia-Grecia pallanuoto oggi in tv: orario e dove vederla | Europei, sfide decisive

Il Settebello torna in vasca oggi, lunedì 19 gennaio 2026, per affrontare la Grecia nella seconda giornata del girone F della seconda fase degli Europei di pallanuoto in corso a Belgrado.

Pallanuoto, l’Italia agli Europei

Si tratta di una sfida cruciale per gli azzurri del commissario tecnico Sandro Campagna, che hanno l’opportunità di ipotecare il pass per le semifinali senza dover trasformare l’ultima partita contro la Croazia, in programma mercoledì 21 gennaio sempre alle 18, in un pericoloso spareggio. Una vittoria contro gli ellenici permetterebbe all’Italia di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase successiva del torneo continentale.

Il match di oggi rappresenta anche l’occasione per il Settebello di prendersi una rivincita importante. L’ultimo precedente diretto risale infatti al 20 luglio scorso, quando ai quarti di finale del Mondiale di Singapore la Grecia eliminò l’Italia con una prestazione che ha rappresentato una delle peggiori disfatte nella storia recente della nazionale azzurra. Pur con una squadra in buona parte rinnovata rispetto a quella schierata nella rassegna iridata, capitan Del Lungo e compagni hanno ora la possibilità di riscattare quella débâcle.

La Grecia

La Grecia si presenterà però indebolita dall’assenza dello squalificato Genidounias, uno dei suoi elementi di maggior riferimento. Gli azzurri dovranno essere bravi a imporre il proprio ritmo di gioco e a difendere con attenzione sui due centri avversari.

Sarà fondamentale, soprattutto per chi non ha mai affrontato una partita così importante, saper gestire la pressione derivante da un incontro nel quale la posta in palio vale doppio. Le due squadre sono al comando della classifica a punteggio pieno e con lo stesso identico numero di gol segnati. Una vittoria per arrivare quanto meno secondi, e dunque alla semifinale, è fondamentale.

Dopo la vittoria sofferta ma preziosa contro la Georgia per 16-14, il ct Campagna ha sottolineato l’importanza di saper soffrire: “Abbiamo conquistato i tre punti attraverso una partita di sofferenza, il che non mi dispiace perché una squadra giovane come la nostra ha bisogno anche di imparare a soffrire”.

Dove Vedere Italia Grecia in TV

Italia-Grecia, seconda gara della seconda fase a gironi degli Europei di pallanuoto, sarà trasmessa in diretta oggi alle ore 18 su RaiSport HD. Diretta streaming disponibile su RaiPlay e su Eurovisionsport.com (previa registrazione gratuita).

Calendario

Georgia-Italia 14-16

Grecia-Turchia 20-8

Croazia-Romania 17-9

Lunedì 19 gennaio

Grecia-Italia

Croazia-Turchia

Turchia-Georgia

Mercoledì 21 gennaio

Turchia-Georgia

Romania-Grecia

Italia-Croazia

CLASSIFICA GIRONE F – SECONDA FASE

Italia 9 punti (+27)

Grecia 9 punti (+27)

Croazia 6 punti (+18)

Romania 3 punti (-25)

Turchia 0 punti (-20)

Georgia 0 punti (-27)