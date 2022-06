Inizia oggi, sabato 4 giugno 2022, ufficialmente una nuova avventura per la Nazionale di Roberto Mancini (alla cinquantesima panchina da ct). Questa sera, infatti, è in programma la prima partita della nuova edizione di Nations League.

Italia-Germania, con calcio di inizio alle ore 20.45, andrà in scena dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai1 (e sarà visibile in live streaming su RaiPlay), con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo Tiziana Alla, con Andrea Riscassi alle interviste.

Lo studio di presentazione è affidato ad Alessandro Antinelli, con Lele Adani opinionista.

Per gli azzurri si tratta del ritorno in campo dopo la netta sconfitta (3-0) subita mercoledì scorso a Wembley contro l’Argentina di Messi nella Finalissima (la sfida che contrapponeva la vincitrice degli Europei e quella della Copia America) – la partita ha comunque permesso a Rai1 di vincere facilmente la serata in termini di dati Auditel, con la media di 6.293.000 spettatori pari al 33.5% di share (primo tempo a 6.496.000 e il 34.3%, secondo tempo a 6.098.000 e il 32.7%).

Italia-Germania è soprattutto l’occasione per dare il via al rinnovamento della compagine, che ha congedato capitan Chiellini, dopo la clamorosa e ancora bruciante mancata qualificazione ai Mondiali che si disputeranno tra novembre e dicembre in Qatar. Mancini dve rinunciare a Zaccagni e Lazzari,che hanno lasciato in anticipo il ritiro azzurro per infortunio, sorprendendo lo stesso ct che infatti alla vigilia ha dichiarato: “Sono sorpreso, mi sembrava che fossero in forma“.

Probabilmente davanti all’inamovibile Donnarumma (l’unico tra i titolari di mercoledì scorso che dovrebbe essere confermato) giocheranno i due centrali Acerbi e Bastoni, con Florenzi e Spinazzola terzini. In mezzo al campo Tonali, Cristante e Frattesi, con Politano, Scamacca e Pellegrini a formare il tridente offensivo.

Ricordiamo, in chiusura, che Mediaset sta trasmettendo in chiaro le partite più importanti della Nations League, eccezion fatta per quelle che coinvolgono la Nazionale. I diritti tv della competizione sono detenuti anche da Sky, che le propone ai suoi abbonati (la gara degli azzurri la manda in onda in differita con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi).