Gli ascolti tv del 1 giugno, un prefestivo con la Nazionale di Calcio in campo (ma senza gloria). Il match Italia – Argentina, Finalissima tra le vincenti degli Europei e della Copa América, ha vinto la serata Auditel con 6,3 milioni di telespettatori e uno share del 33,5%. Per le altre reti c’è poco: il film su Canale 5 ottiene 2,4 milioni di telespettatori mentre al terzo posto c’è Chi l’ha visto? con 1,8 milioni. A seguire The Good Doctor a poco meno di un milione di telespettatori, quindi Jurassic Park con 800mila telespettatori e Controcorrente a 712mila. Per Purgatori su La7 con Atlantide ci sono 431mila telespettatori.

Nel pomeriggio iniziano a spegnersi i programmi in striscia: è il caso di Uomini e Donne, che chiude la stagione con 2,8 milioni e poco meno del 30% di share. In daytime, invece, l’ospitata di Mara Venier da Antonella Clerici nel suo È sempre mezzogiorno è stato seguita da 1,6 milioni di telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il match Italia – Argentina , Finalissima 2022, ha registrato un netto di 6.292.000 telespettatori, share 33,47%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 729.000 telespettatori, share 3,84%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Concerto del 2 Giugno dal Quirinale ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 12,17%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 563.000, 12,62%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 551.000 telespettatori, share 14,89%. Storie italiane nella prima parte 661.000, 18,36% e nella seconda 673.000, 14,42%. È sempre Mezzogiorno , con Mara Venier ospite, 1.597.000, 17,10%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.735.000, 16,55%. Sei sorelle ha registrato 1226.000, 16%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1397.000, 19,23% e nel programma 1590.000, 21,34%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 767.000 telespettatori, share 8,73%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.149.000, 25,76%; ore 20:00 3.175.000, 21,36%.

Dati AUDITEL™