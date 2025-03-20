La UEFA Nations League 2024-2025 entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta che vedrà protagonista anche l’Italia. La nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti, infatti, ha ottenuto l’accesso alla fase finale della quarta edizione della Nations League grazie al secondo posto ottenuto nel Gruppo 2 della Lega A, con 13 punti, dietro la Francia, anche lei a 13 punti, che però, grazie ad una migliore differenza reti, si è piazzata al primo posto.

Ai quarti di finale, l’Italia affronterà la Germania. La gara di andata si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano stasera, giovedì 20 marzo 2025.

I quarti di Nations League sono molto importanti anche in ottica Mondiale, al quale l’Italia, ormai, non prende parte dal 2014. La qualificazione alle semifinali di Nations o un’eventuale eliminazione, infatti, avranno un impatto sul percorso che gli azzurri dovranno affrontare per qualificarsi al mondiale 2026 che si terrà negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Le quattro qualificate alle Final Four della Nations League, che si terrà a giugno, infatti, verranno automaticamente inserite in un gruppo composto da quattro squadre anziché cinque. In caso di qualificazione, quindi, l’Italia finirebbe nel Girone A che vede la presenza di Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo: una qualificazione ai mondiali, a quel punto, sarebbe ampiamente a portata di mano per la nostra nazionale e quasi impossibile da fallire.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguire Italia-Germania in diretta tv.

Italia-Germania, Nations League 2024-2025: dove vederla

La partita tra Italia e Germania andrà in onda giovedì 20 marzo 2025, in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 mentre il pre-partita avrà inizio alle ore 20:35, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre in studio troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.