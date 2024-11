L’Italia ha strappato il pass per i quarti di finale della UEFA Nations League 2024-2025 grazie alla vittoria ottenuta in Belgio con il gol decisivo dell’ex milanista Sandro Tonali. Con la Francia, però, nella partita che si giocherà questa sera valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A, gli azzurri allenati da Luciano Spalletti si giocheranno il primo posto nel girone, altrettanto importante.

La situazione in classifica, infatti, vede l’Italia al primo posto a 13 punti e i cugini francesi in seconda posizione con 10 punti. Italia e Francia, quindi, possono concludere il girone a pari punti. Gli azzurri partono da una situazione di vantaggio, avendo vinto la gara di andata, che si è giocata lo scorso 6 settembre al Parco dei Principi, per 3-1. Per garantirsi il primo posto, all’Italia, quindi, basta un pareggio ma anche una sconfitta con un gol di scarto.

I quarti di finale di Nations League sono importanti in ottica Mondiale che si giocherà nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti (ricordiamo tristemente che l’Italia non partecipa ad un mondiale dal 2014). Il primo posto nel Gruppo 2, infatti, assicurerebbe un avversario abbordabile ai quarti di finale e il passaggio alle semifinali garantirebbe agli azzurri l’inserimento in un girone di qualificazione da 4 nazionali, e non da 5 e quindi un cammino più agevole.

Italia-Francia si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Di seguito, tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta tv.

Italia-Francia: dove vederla in tv

La partita tra Italia e Francia andrà in onda domenica 17 novembre 2024, in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 mentre il pre-partita avrà inizio alle ore 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre in studio troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.