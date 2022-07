Sono iniziati mercoledì scorso gli Europei di calcio femminile in Inghilterra e domani sera è finalmente il momento della Nazionale italiana allenata da Milena Bertolini. Domenica 10 luglio, infatti, è in programma Italia-Francia, con calcio di inizio alle ore 21.00.

La partita sarà trasmessa in diretta da Rotherdam su Rai1 con telecronaca di Tiziana Alla e commento tecnico di Carolina Morace. A bordocampo Sara Meini, mentre il presentation studio sarà affidato alla coppia formata da Simona Rolandi e Katia Serra. Italia-Francia sarà visibile anche su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con telecronaca di Andrea Marinozzi e Betty Bavagnoli. Lo studio pre e post partita sarà sul posto, a bordocampo e prevede la conduzione di Mario Giunta con Fabio Caressa, che commentò questa stessa partita nella finale del 2006, con in campo la Nazionale di Lippi.

Dopo l’ottima prova ai Mondiali 2019, le azzurre mirano ad essere protagoniste del torneo europeo, anche se non partono favorite, visto che nei pronostici è la Spagna la squadra da battere (le spagnole venerdì hanno superato per 4-1 la Finlandia). Dopo la Francia, l’Italia nella fase a gironi (è nel gruppo D) dovrà sfidare Islanda (14 luglio) e Belgio (18 luglio). Per accedere ai quarti di finale occorre ottenere il primo posto nel girone. Tre anni fa, in Francia, le azzurre furono eliminate proprio ai quarti dall’Olanda.

Ricordiamo che sulle reti Rai saranno visibili tutte le 31 partite degli Europei di calcio femminile, compresa la finale di domenica 31 luglio. Su Rai1 i match che coinvolgono le azzurre, su Rai2 quarti, semifinale ed eventuale finale senza Italia, mentre su Rai Sport + Hd saranno proposte le dirette dei primi due turni della prima fase e le differite dell’ultimo, che si gioca in contemporanea con le prime quattro giornate del mondiale di atletica di Eugene, in Oregon, altre esclusiva Rai free-to-air. Gli Europei saranno live interamente anche su Sky, in particolare su Sky Sport Football, Sky Sport Uno (semifinali e finale anche su Sky Sport 4K, e in streaming su NOW).