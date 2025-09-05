Italia-Estonia, debutto di Gattuso: probabili formazioni, orario e dove vederla

Questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo debutta ufficialmente l’Italia di Gennaro Gattuso. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, la Nazionale riparte con un nuovo corso da una partita che, sulla carta, sembra favorevole ma che non ammette distrazioni. Di fronte ci sarà l’Estonia, avversario molto modesto che non ha mai battuto gli Azzurri in otto precedenti.

Gattuso ha ereditato una squadra scossa dagli ultimi mesi: lo 0-3 in Norvegia e la vittoria faticosa contro la Moldavia hanno lasciato dubbi e tensioni. Ora l’obiettivo è chiaro: centrare i tre punti e rilanciare l’Italia nel gruppo I delle qualificazioni al Mondiale 2026. L’Italia si presenta con 3 punti in due partite, gli stessi dell’Estonia che però ha già disputato quattro incontri.

Italia-Estonia, le scelte del nuovo CT

Per la sua prima Italia, Gattuso si affida a un 4-2-3-1 che abbandona definitivamente la difesa a tre vista con Spalletti. Davanti a Donnarumma, che nel frattempo ha concretizzato il suo passaggio al Manchester City di Guardiola, agiranno Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni centrali, con Dimarco a sinistra. In mezzo al campo spazio al dinamismo di Barella e alla regia di Tonali, con Locatelli inizialmente fuori. Sulla trequarti Politano e Zaccagni dovrebbero partire titolari sugli esterni, mentre dietro alla punta ci sarà Raspadori. In attacco il ballottaggio tra Kean e Retegui sembra vedere in vantaggio l’attaccante della Juventus.

L’Estonia, guidata da Jürgen Henn, si schiererà con un 4-5-1 molto prudente, pronto a chiudere gli spazi e ripartire con Sappinen unico riferimento offensivo. A centrocampo la fisicità di Palumets e Shein proverà a contrastare la qualità azzurra.

Italia-Estonia, i precedenti e le statistiche

Il bilancio parla chiaro: l’Italia ha sempre vinto contro l’Estonia, segnando 20 gol e subendone solo 2. L’ultimo incrocio risale a un’amichevole del novembre 2020, vinta dagli Azzurri 4-0 con reti di Bernardeschi, Orsolini e doppietta di Grifo. Le statistiche incoraggiano, ma la pressione di un debutto in panchina e la necessità di fare risultato potrebbero rendere la serata meno semplice del previsto.

Dove vedere Italia-Estonia

La partita Italia-Estonia, valida per la quinta giornata del gruppo I delle qualificazioni al Mondiale 2026, si giocherà questa sera, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 1, con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Lele Adani. La sfida sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, accessibile via app o sito web.

Le probabili formazioni

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Raspadori, Zaccagni; Kean. CT: Gattuso.

Estonia (4-5-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Kait, Palumets, Shein, Soomets, Sinyavskiy; Sappinen. CT: Henn.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Il nostro girone

Con la Norvegia prima e a punteggio pieno, 12 punti in quattro partite che riposa per tornare in campo solo martedì in casa contro la Moldavia, l’altra partita nel nostro girone vedrà in campo Israele, la nostra prossima avversaria, proprio a Chisinau, in Moldavia: calcio d’inizio contemporaneo a quello di Bergamo, alle 20,45. Arbitra lo scozzese Beaton.

L’Italia dop il match riprenderà il suo ritiro in vista della partenza per Debrecen, Ungheria, dove alle 20.45 di lunedì gli Azzurri affronteranno Israele.