Il 13 novembre 2017 toccò a Fabio Fazio metterci la faccia, pochi minuti dopo la clamorosa esclusione dai Mondiali che si sarebbero giocati nell’estate 2018 in Russia. Dopo quella maledetta Italia-Svezia, infatti, Rai1 non stravolse la programmazione e lasciò spazio alla puntata di Che tempo che fa (all’epoca andava in onda in seconda serata su Rai1 il lunedì col titolo Che fuori tempo che fa). Accanto al conduttore – beffa delle beffe – c’era la svedese Filippa Lagerback (a caldo commentò “Vorrei essere in qualsiasi altro posto in questo momento“), fresca di qualificazione al Mondiale, proprio ai danni degli azzurri.

Stavolta, dopo la ancora più clamorosa sconfitta della Nazionale contro la Macedonia del Nord (vista da una media di 9.735.000 telespettatori, per una share del 39.27%), Rai1 non ha cambiato strategia, scegliendo di mandare regolarmente in onda la puntata di Porta a Porta con Bruno Vespa, a partire dalle ore 23.00 (aperta con le seguenti parole: “Per molti la tragedia sarà l’eliminazione della Nazionale campione europea dai campionati del mondo, ma, purtroppo, ci sono tragedie molto, molto più serie“, con riferimento, evidentemente, alla guerra russa in Ucraina). Il tutto dopo un breve post partita (circa 15 minuti) condotto da Alessandro Antinelli con Lele Adani durante il quale si è potuta ascoltare una sola voce azzurra, quella del capitano Giorgio Chiellini.

Alle 23.00 Antinelli si è congedato dal pubblico di Rai1 (che lo ritroverà martedì prossimo, quando sarà trasmessa in diretta l’inutile partita Turchia-Italia) e ha lanciato Notte Azzurra, il nuovo programma (dal debutto non fortunatissimo, va detto) con Cristina Caruso, in onda su RaiSport. Qui sono state ospitate le attese dichiarazioni del commissario tecnico Roberto Mancini, che non ha sciolto la riserva rispetto al suo futuro (non sono da escludere le dimissioni).

Come nel 2017 (quando a polemizzare fu il solito Michele Anzaldi, parlò di “fallimento dell’informazione Rai“), anche nel 2022 – pur tenendo conto del mutato e delicatissimo contesto internazionale – ci si chiede se non sarebbe stato più sensato – giornalisticamente parlando – allungare il post partita su Rai1, facendo slittare ulteriormente Bruno Vespa, e dando, invece, spazio ad analisi e commenti di esperti di calcio in una giornata storica (in negativo) per lo sport tricolore.