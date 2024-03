Italia-Ecuador, stasera la nazionale azzurra di Luciano Spalletti affronterà l’Ecuador in amichevole: dove vedere il match in diretta.

Italia-Ecuador, amichevole: dove vedere in diretta tv la partita di stasera

Secondo test amichevole in pochi giorni per l’Italia allenata da Luciano Spalletti che, dopo la vittoria ottenuta lo scorso 21 marzo contro il Venezuela, stasera, domenica 25 marzo, affronterà un’altra nazionale sudamericana, l’Ecuador.

La partita si giocherà negli Stati Uniti, alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey. Il fischio di inizio sarà alle ore 21.

Come già scritto in apertura, la nazionale azzurra, giovedì scorso, è riuscita a battere il Venezuela con il risultato finale di 2-1 senza offrire, però, una prestazione convincente. Durante la partita contro la nazionale vinotinto hanno ben figurato Mateo Retegui, l’attaccante italo-argentino del Genoa autore di una doppietta, e Gianluigi Donnarumma, che è riuscito a neutralizzare un calcio di rigore.

Per il resto, gli azzurri di Spalletti devono ancora trovare l’affinità giusta in vista dei campionati europei di calcio che si terranno la prossima estate in Germania, durante i quali la nostra nazionale sarà chiamata difendere il titolo conquistato nel 2021. Lo stesso commissario tecnico, nel post-partita, ha ammesso di aver visto troppi errori.

Spalletti, inoltre, alla vigilia del match, ha anche annunciato una formazione rivoluzionata rispetto a quella che è scesa in campo contro il Venezuela.

Gli undici, schierati con il 3-4-2-1, che dovrebbero partire titolari sono i seguenti: Vicario in porta, Darmian, Mancini e Bastoni in difesa, Bellanova, Jorginho, Barella e Dimarco a centrocampo e in attacco Zaniolo e Pellegrini nella trequarti davanti alla punta Raspadori.

Italia-Ecuador: dove vederla

La partita amichevole tra Italia ed Ecuador andrà in onda su Rai 1, a partire dalle ore 20:35. Il match sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli interventi a bordocampo e le interviste saranno a cura di Tiziana Alla e Andrea Riscassi. In studio, invece, troveremo Alessandro Antinelli e Daniele Adani.

La partita sarà visibile in differita anche su Sky, a partire dalle ore 24, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Andrea Marinozzi.