Italia-Argentina, ossia la Finalissima 2022. Si tratta della partita in programma domani sera, mercoledì 1 giugno, allo stadio di Wembley, a Londra. Non si tratta di una amichevole, bensì di una gara ufficiale, con tanto di trofeo (che non viene assegnato da trent’anni): la Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa. Ad affrontarsi, infatti, sono la vincitrice dell’Europeo e quella della Copa America.

Il successo di Messi e compagni oscilla tra il 2,55 di Stanleybet.it e Planetwin365 al 2,60 di 888sport.it, mentre la vittoria della compagine allenata da Roberto Mancini è comunque subito dietro, tra 2,85 e 3, mentre per il pari l’offerta è tra 3,00 e 3,05. A pesare forse sono anche le assenze importanti tra gli azzurri, che dovranno fare a meno di Ciro Immobile e Nicolò Zaniolo, entrambi out per infortunio.

Italia-Argentina sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai1, con calcio di inizio alle ore 20.45 (disponibile anche in live streaming su RaiPlay). In telecronaca Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Il prepartita, visibile su Rai Sport + HD, vedrà protagonisti Alessandro Antinelli, Lele Adani e Andrea Riscassi. E non sarà un pre-partita come gli altri; infatti, prima del fischio d’inizio, il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, consegnerà a capitan Giorgio Chiellini, che disputerà l’ultima partita con la Nazionale, un premio speciale per celebrare la sua militanza in azzurro. Il difensore aveva debuttato con l’Italia maggiore nel novembre 2004 Chiellini, in occasione dell’amichevole con la Finlandia a Messina.

Sempre sul canale 58 del digitale terrestre andrà in onda Notte Azzurra, con Cristina Caruso, dalle 23.10, con i commenti in studio e le interviste live da Londra.

L’Italia nella gara di domani sera indosserà la nuova divisa, una innovativa maglia divisa in quarti, come i Mondiali vinti, con due diverse tonalità di azzurro.

La Nazionale tornerà in campo già sabato prossimo, sfidando nella Nations League la Germania. Martedì 7, sabato 11 e martedì 14 gli altri impegni, rispettivamente, contro Ungheria, Inghilterra e Germania.