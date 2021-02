Debutterà proprio questo pomeriggio su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, la nuova attesissima stagione de L’Italia a Morsi – docu-reality interamente incentrato sul mondo della cucina, ideato e condotto da Chiara Maci, foodblogger da quasi 700mila followers. Ormai noto show della rete Food Network, e primo vero programma con il quale Chiara Maci è approdata in tv, L’Italia a Morsi è già stato prodotto per diverse edizioni consecutive.

Soltanto questo pomeriggio, però, debutterà la nuova stagione registrata nei mesi scorsi, che ha visto la food blogger nonché conduttrice del programma registrare nelle case degli italiani per due giorni consecutivi. Sì, avete capito bene: due giorni di registrazioni tra cucine e sale da pranzo e via, alla famiglia successiva per scoprire e raccontare ai telespettatori de L’Italia a morsi nuove esperienze culinarie e nuove ricette.

Come raccontato ad Ansa in un’intervista rilasciata proprio all’agenzia di stampa soltanto ieri, Chiara Maci si ritiene molto fortunata, soprattutto per essere riuscita a portare avanti il suo lavoro anche nel corso dell’ultimo anno, nonostante tutto:

“Sì, sono molto fortunata. Entro nelle case delle persone da sconosciuta, e dopo due giorni di riprese ci esco da amica. La cucina, come nella vita, è una scusa per stare insieme, stringere legami e scoprire storie”.

E che storie, aggiungeremmo noi. La terza edizione de L’Italia a morsi debutterà dunque questa sera su Food Network, che ve lo ricordiamo si trova al canale 33 del digitale, a partire dalle ore 22. Qualche episodio però si trova già in anteprima su Discovery+, piattaforma di Discovery, ovviamente, che racchiude inoltre i suoi canali televisivi.

Anche in questa nuova edizione del programma, vedremo Chiara fare su e giù per l’Italia in venti nuove puntate dove i protagonisti, assicura, saranno i piatti tipici della tradizione della cucina Italiana di ogni regioni che ci farà scoprire.

Tra gli “amici di Chiara”, come li definisce lei, che la ospiteranno in casa per due giorni di riprese o poco più, anche molte nonne, mamme, appassionate di cucina ma, fa sapere Ansa, anche organizzatori di Sagre che a Chiara hanno voluto raccontare ogni segreto.

In conclusione, sempre ad Ansa Chiara Maci ha spiegato:

“Con L’Italia a morsi il vero bello per me è stato riscoprire ricette che gli stessi locals a volte non conoscevano. Tra tutte? La torta di spinaci che a Reggio Emilia si mangia a colazione, ma che al ristorante non trovi”.

La vera passione della food blogger però è raccontare storie… Mangiando: