Isola dei Famosi: tutti i finalisti (con colpo di scena)

L’Isola dei Famosi è agli sgoccioli. L’edizione 2025 sta infatti per volgere al termine, con l’ultima puntata che andrà in onda mercoledì 2 luglio. Ieri c’è stata la semifinale e la conduttrice Veronica Gentili – che ha subito convinto il pubblico casa – ha fatto sapere i nomi dei primi finalisti certi del famoso reality. In realtà, in ballo c’è un ultimo televoto che potrebbe cambiare le carte in tavola: manca ancora un ultimo tassello nella rosa di chi finirà in finale.

Chi sono i finalisti certi de L’Isola dei Famosi

Ieri 25 giugno c’è stata la semifinale del survival game, e sono stati annunciati i quattro finalisti che sono attesi per l’ultima puntata. Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini e Mario Adinolfi sono finiti dritti in finale, anche se hanno dovuto attraversare diversi alti e bassi durante tutto il percorso sull’isola delle Honduras. Tra di loro c’è chi ha dominato sin dall’inizio, ha mostrato una presa di posizione differente, chi ha la resistenza fisica e chi la capacità di creare delle alleanze. A dare un grande colpo di scena è però stato Adinolfi che, dopo essere stato eliminato a un televoto flash, è arrivato sull’Ultima Spiaggia e lì ha giocato contro Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso, vincendo anche quella gara.

Il concorrente ha quindi ottenuto la permanenza sull’isola, ma anche il titolo di primo finalista assoluto dell’edizione 2025. I telespettatori stanno in realtà aspettando ora un ultimo televoto, che indicherà – mercoledì 2 luglio – l’ultimo concorrente che si contenderà la vittoria con gli altri finalisti. I due nomi sono Teresanna Pugliese e Jey Lillo: sarà uno di loro ad essere il prossimo finalista del reality.

Quando va in onda la finale

Il prossimo mercoledì, va in onda – sempre su Canale 5 – la finalissima de L’Isola dei Famosi che in questa edizione ha saputo catturare l’attenzione del pubblico. Si scoprirà quindi il vincitore assoluto tra Cristina Plevani, Loredana Cannata, Omar Fantini, Mario Adinolfi e uno tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo.