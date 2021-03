L’isola dei famosi 2021: Tommaso Zorzi opinionista

Lo avevamo scritto da queste colonne come cosa molto probabile e pare davvero che così sarà. Tommaso Zorzi si avvia ad essere il nuovo opinionista dell’Isola dei famosi, il reality show in salsa adventure che partirà lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5. Il vincitore del Grande fratello vip 5 dunque, con somma gioia di tutti i suoi numerosi fans, sarà uno dei tre opinionisti della nuova edizione del popolare programma condotto da Ilary Blasi.

Proprio da queste colonne vi avevamo dato conto del forzato forfait che ha costretto Elettra Lamborghini, l’opinionista designata dalla produzione del programma insieme alla cantante, conduttrice ed ex politica Iva Zanicchi, a dover rimandare il debutto in questo ruolo nell’Isola dei famosi causa Covid. Questo avrebbe indotto la produzione del programma a riaprire la trattativa con Tommaso Zorzi, dopo che in una prima fase le due parti non avevano trovato un accordo.

Anche grazie alla situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore e che ha visto coinvolta sua malgrado Elettra Lamborghini, la trattativa fra Zorzi e la produzione dell’Isola dei famosi è ripartita e pare sia giunta al termine con una fumata bianca. Tommaso Zorzi dunque entra a far parte a tutti gli effetti del team di opinionisti dell’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, inizialmente con la sola Iva Zanicchi e poi appena Elettra si ristabilirà, speriamo il più presto possibile, assieme anche alla brava cantante emiliana.

Zorzi dunque passa direttamente da concorrente di un reality a opinionista di un’altro programma di questo tipo. Per altro lui ha pure esperienza in un programma in salsa adventure come l’Isola, avendo partecipato a Pechino express, edizione quella per altro vinta da Maria Teresa Ruta con la quale ha diviso la recente esperienza al Gf Vip 5. Durante una chiacchierata a Casa Chi Zorzi ha parlato di un futuro importante a Mediaset a lunga scadenza, dopo aver ringraziato il capo delle risorse artistiche del gruppo televisivo di Cologno Monzese Giorgio Restelli, un futuro che parte dunque dal ruolo di opinionista all’Isola dei famosi 2021.

Il vincitore del Grande fratello vip 5 ha però anche confessato di ambire alla conduzione del Festival di Sanremo, magari nel 2025, che però non è sotto la giurisdizione di Restelli e di Mediaset ma sotto quella della Rai, ma si sa, l’ambizione non ha colore politico, figurarsi se può avere frontiere televisive.