Isola dei Famosi, svelati i cachet: quanto guadagnano i naufraghi

Isola dei Famosi 2025, resi noti i cachet dei naufraghi: ecco quanto guadagnano e chi è il concorrente più pagato. Tutte le indiscrezioni.

L’Isola dei Famosi 2025 si avvia alle sue battute finali. Nonostante la neo conduzione di Veronica Gentili, la presenza in studio di Simona Ventura, opinionista doc e esperta del reality, e l’inviato Pierpaolo Petrelli, il format non ha dato i risultati sperati. Ha faticato ad imporsi nella programmazione e per evitare di sospenderlo Mediaset è corsa ai ripari: ha doppiato l’appuntamento settimanale e ha anticipato la finale. Nell’ultime due puntate lo share ha subito una leggera inflessione positiva e questo anche grazie alla presenza in studio di due opinionisti occasionali come Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli.

Certo è che quest’anno la scelta dei naufraghi è stata selezionata, sono sbarcati in Honduras volti non inflazionati come Mario Adinolfi, ma anche Paolo Vallesi e Mirko Frezza. Tutti i concorrenti hanno un vissuto particolare alle spalle che hanno condiviso sull’Isola. Tuttavia alcuni hanno conquistato il pubblico più di altri. A poche settimane della finale i naufraghi continuano a mettersi alla prova e non mancano i confronti accesi. A pesare più di tutto sull‘Isola è soprattutto la fame e il poco cibo che riescono a reperire e questo condiziona diverse dinamiche del reality.

In molti si chiedono quanto vengono pagati i concorrenti de L’Isola dei Famosi, qual è il loro cachet e soprattutto chi percepisce l’importo maggiore. A rivelare i vari importi ci ha pensato l’esperto tv Alberto Dandolo che sul settimanale Oggi ha posto l’attenzione sulle cifre esborsate da Mediaset ai vari naufraghi. Cifre che sarebbero a più zeri e affatto basse. Il giornalista è poi certo che uno dei naufraghi prende un cachet decisamente molto alto, che non poteva rifiutare.

Isola dei Famosi 2025, i compensi settimanali dei naufraghi

Solitamente il cachet di un concorrente viene definito tenendo conto della sua popolarità e spesso anche del suo hipe in rete. Anche per questo ogni naufrago percepisce un compenso diverso. Secondo quanto ha affermato Dandolo, il più pagato dell’Isola è sicuramente Mario Adinolfi. Il giornalista dall’idee eccessivamente conservatrici prenderebbe ben 15mila euro a settimana, mentre Patrizia Rossetti, ex volto Mediaset, percepirebbe ben 12 mila euro.

Loredana Cannata 8 mila e gli altri concorrenti cifra simili a quella dell’attrice. Poi c’è il premio finale che è di 100mila euro in gettoni d’oro. Una cifra non indifferente per nessuno. Solitamente metà del premio viene devoluto ad un’associazione scelta dal vincitore. Lo scorso anno Aras Senol ha donato 50 mila euro alla fondazione Cecchettin.

Simona Ventura, per l’Isola ha accettato le condizioni della Rai

Simona Ventura è tornata a Mediaset dopo diversi anni. Per accettare il ruolo di opinionista dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi ha dovuto accettare le condizioni della Rai. Secondo alcuni rumors la rete di stato avrebbe dimezzato lo stipendio della conduttrice e avrebbe imposto che il reality non andasse in onda di Lunedì.

Del resto la Rai ha già permesso a Simona Ventura di partecipare a Che tempo che fa sul Nove, una deroga che l’ha legittimata a presiedere al tavolo di Fabio Fazio. L’Isola è una seconda eccezione e per questo non poteva non porre delle condizioni. Nonostante i neo termini del contratto Simona ha accettato con entusiasmo il ruolo di opinionista.