Isola dei Famosi, problemi di salute per Dino Giarrusso: dopo il ricovero di Adinolfi e Cannata arriva la confessione

Si è conclusa da pochi giorni l’ultima edizione de L’Isola dei famosi, che è stata caratterizzata da diverse novità. Condotta da Veronica Gentili, che si è messa alla prova con un nuovo format, coadiuvata da Simona Ventura e da Pierpaolo Petrelli. Quest’ultimo si è rivelato un bravissimo inviato. Nonostante i cambiamenti e un cast di naufraghi insolito, il reality non ha decollato negli ascolti e ha faticato ad imporsi in prima serata. L’Isola dei famosi è stata vinta da Cristina Plevani, che si è distinta per compostezza e spontaneità, ma sono stati diversi i naufraghi che hanno conquistato l’attenzione del pubblico: tra questi Mario Adinolfi e Loredana Cannata.

I due una volta tornati in Italia sono stati ricoverati. Entrambi sono finiti in ospedale. Il giornalista ha perso molto peso e questo gli ha causato alcuni effetti collaterali, invece Loredana avrebbe avuto delle conseguenze legate all’incidente sott’acqua dove ha rischiato di annegare. Incidente che ha spaventato tutti sia in studio che in Honduras. Ora stanno meglio entrambi, e stanno seguendo tutte le cure dei medici: presto torneranno in forma.

Un altro naufrago non sembra stare bene, a rivelarlo lui stesso in una recente intervista. Ospite di Lollo Magazine Dino Giarrusso, personaggio decisamente in vista nel reality, ha rivelato di avere problemi di salute e che probabilmente dovrà recarsi in ospedale. Giarrusso ha ammesso di aver avuto dei disagi fisici al rientro dall’Honduras, e che si stanno rivelano più gravi di quanto si aspettava. L’ex naufrago. al pari dei suoi compagni di avventura, è stato a messo a dura prova dal format, che ancora una volta si è rivelato decisamente impegnativo.

Dino Giarrusso: “Ho riscontrato un problema fisico”

A Lorenzo Pugnaloni, Dino Giarrusso ha parlato della sua esperienza di naufrago e ha sottolineato di aver avuto alcuni malesseri una volta tornato in Italia: “Ho riscontrato un problema fisico a seguito della prova “del serpente”. Sono stato quello che ha perso più chili in rapporto alla mia composizione fisica”. Ha poi affermato di non aver avuto ancora l’occasione di confrontarsi con Omar Fantini dopo quanto successo in Honduras:

“Non abbiamo avuto occasione di parlarne fuori dal programma”. Giarrusso ha commentato il modo di porsi di Adinolfi e la vittoria di Cristina Plevani: sui suoi ex colleghi ha posizioni diverse, ma chiare. Il giornalista a suo avviso ha seguito un’apposita strategia che ha cambiato a suo favore: “Adinolfi è un grande stratega. Nella fase finale ha cambiato completamente approccio. A differenza mia, ha attuato delle strategie.” Ha così replicato a Cristina: “Rispetto Cristina, ma non condivido quello che ha detto. Penso di aver sempre mantenuto coerenza e dignità, anche nelle situazioni più difficili.”

Giarrusso: “Il Grande Fratello? Per ora non è una mia priorità”

Dino Giarrusso potrebbe essere tra i nomi quotati per la prossima edizione del Grande Fratello, ma l’ex naufrago ha smentito di essere, almeno per il momento, nel cast: “Se mi proponessero di entrare nella Casa, non lo so… non avrei mai pensato di fare un reality come L’Isola; quindi… Di sicuro non è una priorità ora.”

Infine ha rinnovato la sua stima a Simona Ventura che è stata scelta per condurre la neo versione nip del GF. Giarrusso ha ribadito che in futuro gli piacerebbe lavorare e collaborare con lei in qualche programma.