Isola dei Famosi, interviene la produzione: i naufraghi hanno infranto il regolamento

L‘Isola dei Famosi ha bagnato il suo esordio stagionale con la vittoria nella gara degli ascolti. Mercoledì 7 maggio il reality dei naufraghi in onda su Canale 5 ha debuttato in prima serata battendo la concorrenza. La prima puntata del programma condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura in veste di opinionista, ha ottenuto uno share del 18.9% raggiungendo 2.039.000 spettatori.

Buona la prima insomma. Non è un mistero che regnasse preoccupazione in casa Mediaset dopo il flop stagionale di un reality storico come Il Grande Fratello e la chiusura anticipata di The Couple e La Talpa, malgrado la presenza di due volti noti come Ilary Blasi e Diletta Leotta. Per ora Veronica Gentili sembra aver fatto centro. La produzione però si è già vista costretta a intervenire. I naufraghi infatti hanno violato il regolamento.

Isola dei Famosi: infranto il regolamento, produzione costretta a intervenire

Poche ore dopo l’avvio ufficiale della diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi la produzione è già stata chiamata in causa per via di un’infrazione al regolamento. I naufraghi hanno usato un accendino per accendere un fuoco a Playa Giovani, pratica vietata dal regolamento dell’Isola. Ancora non erano passate 24 ore dallo sbarco in Honduras e già si è consumato uno strappo alle regole.

I naufraghi capitanati da Samuele Bragelli (detto Spadino) si sono prodigati a lungo per accendere il fuoco e cucinare il pesce, ma senza risultati. Così hanno rimediato grazie a un accendino precedentemente nascosto sotto la sabbia. L’accendino ha permesso ai concorrenti di accendere il fuoco, ma le fiamme si sono subito innalzate a causa del vento molto forte.

Il fuoco così si è fatto pericoloso per l’ambiente circostante e per gli stessi partecipanti al reality di Canale 5. A quel punto un membro della produzione si è presentato per chiedere al leader dove fosse l’accendino. Dopo esserselo fatto consegnare, ha spento il fuoco acceso dai concorrenti con una pratica proibita dalle regole dell‘Isola dei Famosi. Alcuni naufraghi non hanno mancato di criticare i loro compagni d’avventura.

Così ha fatto Carly Tommasini, che in confessionale ha ricostruito la vicenda dell’accendino prendendo le distanze dalla scelta degli altri concorrenti: «Io so che da regolamento è vietato accendere il fuoco con qualcosa, quindi non ero d’accordo». Anche Teresanna Pugliese ha commentato negativamente la decisione di usare l’accendino trovato sulla spiaggia.

«Li ho lasciati fare – ha spiegato la ex tronista di Uomini e Donne e GF Vip -, ma non ero d’accordo ad accendere il fuoco perché sapevo che per la posizione, per il modo e per il vento sarebbe diventata solo una cosa pericolosa. Immaginavo quindi ce l’avrebbero spento». In precedenza Teresanna aveva già criticato Bragelli, reo a suo dire di aver dato indicazioni su come fare il fuoco senza però riuscire a dirigere le operazioni.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi sono stati suddivisi in due gruppi, giovani e senior. Nel primo gruppo, quello dei giovani, ci sono Samuele Bragelli (leader della settimana), Teresanna Pugliese, Nunzio Stancampiano, Carly Tommasini, Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi e Lorenzo Tano. Il secondo gruppo (senior) comprende invece Omar Fantini (leader della settimana), Antonella Mosetti, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Paolo Vallesi, Alessia Fabiani e Cristina Plevani.