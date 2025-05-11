Isola dei Famosi, chi è Carly Tommasini: età, lavoro, studi, dove vive. Tutto su di lei

Debutto non esaltante per l’Isola dei Famosi 2025 che non ha conquistato, per il momento, uno share soddisfacente. Il reality dei naufraghi ha mantenuto la sua mission ma diverse cose sono state cambiate. La conduzione è stata affidata a Veronica Gentili, reduce dal successo de Le Iene, mentre Simona Ventura è la neo opinionista. Quest’ultima conosce bene le dinamiche del reality e sicuramente sarà di sostegno alla Gentili, aiutandola a imporsi nel prime time di Canale 5.

Inviato dall’Honduras Pierpaolo Petrelli che si è dimostrato disinvolto e a suo agio. Tra i concorrenti che hanno allertato l’attenzione c’è anche Carly Tommasini, nota attivista trans, la cui partecipazione potrebbe dare adito a diversi contrasti. Nel cast è anche presente Mario Adinolfi noto per le sue posizioni tradizionaliste sulla famiglia e tendenzialmente contrario alle comunità LGBTQIA+. Ma chi è Carly Tommasini? E cosa fa nella vita?

Modella, opinionista, divulgatrice e anche content creator, Carly è una donna determinata e sicura di se. E’ nata a Treviso ed è tra le attiviste trans più seguite e influenti in Italia. Ha 26 anni ed è un’appassionata di make up, ha studiato per diventare una truccatrice affermata e grazie ai social ha ottenuto un successo inaspettato. In seguito ha intrapreso la carriera di modella e si è impegnata a favore della comunità LGBTQIA+. Diretta, sincera e coraggiosa Carly ha raccontato il suo percorso di transizione sui social, mostrandosi anche in ospedale e rivelando l’impegno sostenuto. Spesso ospite di talk tv ha difeso le sue idee e principi e questo le ha fatto guadagnare una certa popolarità.

Carly Tommasini e il percorso di transizione

La neo naufraga ha accettato con entusiasmo di far parte del cast de L’Isola dei famosi 2025, non ha esitato neanche un momento e ha scelto di mettersi alla prova. Del resto quando sui social ha raccontato il suo percorso di transizione ha dimostrato carattere e determinazione. Carly ha iniziato il percorso nel 2020 e lo ha terminato nel 2023 sottoponendosi all’intervento di vaginoplastica eseguito all’estero. La modella ha rivelato di avere un rapporto bellissimo con la madre che l’ha sempre supportata nelle sue scelte, mentre il padre è sempre stato contrario alle sue scelte: “Lo considero il bullo della mia vita”, ha dichiarato l’influencer.

Carly ha anche dei fratelli, ma non noto quale sia il rapporto con loro. Secondo fonti ufficiose la modella vive a Milano, città dove ha diversi impegni di lavoro e dove è riuscita a sentirsi libera e non costretta in convenzioni obsolete. La neo naufraga spera di lasciare un segno all‘Isola dei Famosi, di certo la sua partecipazione non sarà priva di polemiche.

Vita privata di Carly Tommasini

Carly Tommasini vanta un profilo Instagram decisamente molto seguito: ha più di 36.000 follower. Numero che dopo la partecipazione al reality dei naufraghi è destinato a crescere. L’account è ricco di immagini che la ritraggono al lavoro, ma anche di momenti di vita privata: dettagli che l’influencer condivide con piacere per sentirsi più vicina ai suoi fans. Ufficialmente Carly è single, non ci sono notizie ufficiali sulla sua vita privata, e lei non ha mai fatto riferimento ad un presunto rapporto di coppia.

Per ora non sembra interessata a trovare l’anima gemella, è concentrata sul suo futuro professionale e sulla possibilità di affermarsi in tv. La giovane spera che la partecipazione all‘Isola le possa aprire le porte del mondo dello spettacolo: così dopo aver conquistato i social, non esclude di dare una nuova possibilità alla sua carriera.