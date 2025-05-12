Isola dei Famosi, altro addio clamoroso in vista? “Crollo e lacrime”

Dopo il ritiro di Angelo Famao da L’Isola dei Famosi, stavolta potrebbe arrivare il turno di un’altra naufraga. Il survival game è appena iniziato e già ci sono stati diversi colpi di scena. A voler abbandonare l’isola delle Honduras potrebbe infatti essere Antonella Mosetti, showgirl e volto di punta della tv italiana che starebbe affrontando un momento buio della sua vita e che ha confessato qualche dettaglio in più sulla sua situazione proprio dinnanzi alle telecamere.

Un altro addio a L’Isola dei Famosi? La verità

La showgirl di Roma – Antonella Mosetti – ha in realtà mostrato sin da subito una grande determinazione nel proseguire in questo percorso televisivo. In queste ultime ore ha però avuto un crollo emotivo e si è lasciata andare in un racconto molto intimo sulla sua quotidianità. La soubrette ha infatti raccontato – durante un confessionale andato in onda nel daytime – che alla base del suo malessere c’è la morte del papà, un lutto che non ha ancora elaborato del tutto. “Mi sento svuotata” – ha ammesso lei – “non riesco a ritrovare la forza che pensavo di avere.Pensavo che venire qui mi avrebbe aiutata, mi avrebbe dato una boccata d’aria nuova, un modo per distrarmi… e invece no“.

Mosetti ha dichiarato che, proprio in quell’ambiente senza comfort e senza distrazioni, il dolore torna di nuovo a galla e lei sente ancora di più la sua mancanza. “È come se il silenzio dell’isola amplificasse tutto“, ha continuato. Tra l’altro, la donna ha parlato di come sono stati quei tre lunghi anni in cui ha accudito il padre malato, che era per lei il suo compagno di vita, il suo punto fermo e il suo gemello. “Non riesco a dormire, non mangio, ho addosso gli insetti” – si è sfogata la showgirl – “e con tutte queste privazioni, il mio dolore diventa insopportabile“. Lei stessa ha quindi confidato ai suoi compagni di avventura di voler lasciare il programma. Secondo quanto scritto sul portale Biccy, pare anche che lei abbia iniziato a distribuire alcuni suoi oggetti personali agli altri naufraghi, dando così l’idea di voler salutare l’Isola.

Antonella Mosetti via dal reality?

Al momento non c’è la conferma del suo addio, ma i telespettatori potranno scoprirne di più nella puntata di questa sera 12 maggio. La showgirl potrebbe infatti sia abbandonare la trasmissione che trovare la forza per continuare questa avventura.