Più volte in queste ore abbiamo sottolineato come la programmazione televisiva sia drasticamente cambiata dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Le reti Mediaset hanno letteralmente stravolto il palinsesto cambiando inevitabilmente anche il prime time.

Nella giornata di ieri come ben sappiamo, sarebbe dovuta andare in onda la semifinale della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. Per il motivo sotto gli occhi di tutti, è saltata la diretta del reality show di Canale 5, ma è chiaro che dopo la giornata di lutto nazionale di domani, 14 giugno 2023, le trasmissioni della rete ammiraglia ‘sospese’ torneranno regolarmente in onda.

Ecco quando va in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi

A Mediaset si continua a lavorare per la ripresa dei programmi e Tv Sorrisi e Canzoni anticipa quella che sarà la data di messa in onda della semifinale dell’Isola dei Famosi: venerdì 16 giugno. Il programma prenderà il posto dei tre episodi in prima tv de La ragazza e l’ufficiale che, a questo punto, saranno riposizionati in una collocazione diversa.

Le pagine social dell’Isola nella giornata di ieri hanno avvertito il pubblico sul rinvio della puntata, mentre i naufraghi sono stati informati riguardo la notizia e in via del tutto eccezionale.

Isola dei Famosi, cosa succede con il televoto?

Come è stato comunicato dalla produzione dell’Isola, resterà aperto fino alla prossima puntata, in onda fra 3 giorni.

Isola dei Famosi, la semifinale: chi c’è al televoto?

I due naufraghi in questo momento al ballottaggio sono Gian Maria Sainato ed Helena Prestes.

Come si vota?

Tramite il sito web dell’Isola, dall’App Mediaset Infinity, con un SMS al numero 477.000.3 con il nome del concorrente prescelto, oppure da Smart TV abilitata sintonizzandosi su uno dei canali Mediaset per accedere all’applicazione.