Alessandro Cecchi Paone continua a creare scompiglio in questa quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2023. Il motivo? Sempre per Simone Antolini, il suo fidanzato. L’ex documentarista si è rifiutato di staccarsi dal gruppo degli accoppiados per andare tra gli hombres. Le donne andranno invece a formare il gruppo delle chicas.

Il gruppo degli accoppiados è formato da Paolo Noise e Marco Mazzoli, i Jalisse, Gian Maria Sainato e Pamela Camassa, oltre naturalmente alla coppia Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

Con lo scioglimento degli accoppiados logicamente ognuno di loro giocherà come concorrente singolo. La decisione ha visto la protesta dell’intellettuale.

“Noi giochiamo solo in coppia”.

Ilary Blasi ed Enrico Papi hanno replicato seccamente: “Alessandro, ma queste sono le regole del gioco, dello spirito dell’Isola”.

Cecchi Paone si è ulteriormente irrigidito:

“Non c’è nessuna regola. A settembre siamo stati interpellati in coppia e in coppia abbiamo accettato. L’ho detto anche poco fa. In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo. Non ci spaierete mai”.

Blasi ha ribattuto:

“Alessandro, però ragiona un attimo. Io so però che prima di partire avete firmato un contratto …“.

L’ex divulgatore è andato su tutte le furie:

“Io so ragionare benissimo da solo. Conosco molto bene i contratti, adesso non facciamo gli avvocati. Ho i miei avvocati che sono molto più bravi di me. Il mio contratto prevede che siamo in coppia. O in coppia o niente, l’ho detto anche prima. L’ho detto ai quattro venti, quindi mi dispiace, non è una invenzione mia di adesso”.

Blasi ha cercato una soluzione:

“Allora, Alessandro, facciamo una cosa. A me non risulta questo, però dato che in questa puntata Simone non c’è, quindi tu intanto ti sposti nella tribù degli hombres, ok? E poi abbiamo una settimana di tempo per verificare quello che tu stai dicendo, nel frattempo Simone rientrerà e poi ne riparleremo, ok? Tanto oggi tu sei comunque sciolto”.

L’opinionista in studio Vladimir Luxuria ha fatto notare ad Alessandro Cecchi Paone che i Jalisse non si sono certo opposti alla decisione de L’Isola dei Famosi 2023. Enrico Papi invece ha consigliato al naufrago di divertirsi dato che si tratta di puro spettacolo.

Cecchi Paone non ha voluto sentire ragioni: per lui la coppia è nata “su decisione dell’azienda”, parlando addirittura di “gioco al massacro”.

Simone Antolini non è presente alla quarta puntata del reality show a causa di un malore non meglio specificato. Il ragazzo avrebbe avuto un problema legato alla pressione sanguigna e dovrebbe rientrare la prossima settimana.